Når store forventninger møter hverdagen

Debatt

Svar til Harald Krokaa. Å være det største partiet i en kommune med store muligheter, men også utfordringer, er krevende. Senterpartiet i Brønnøy har fortsatt store forventninger til hva valgresultatet i 2019 skal føre til på vegne av kommunen, innbyggerne og næringslivet.

Det er ofte slik at nye og gamle partimedlemmer og folkevalgte blir både skuffet og forbannet over at ting som kan virke selvsagte, tar lang tid å få gjennomført eller dessverre ikke er mulig. Det er fullt forståelig. Å lede en kommune skal være både krevende, givende og lærerikt. Det er også en utsatt posisjon.

Forskjellen mellom hva man mener er riktig og har ønsker om, og hva lovverket gir rom, for er ofte større enn hva man tror. Det må innrømmes at det er frustrerende, selv for dem av oss som har vært med en stund. Særlig når der kommer endringer i lovverket som gir nye utfordringer.

En av ordførerens roller er å signere på vegne av kommunen. Uavhengig av om jeg er personlig enig eller uenig. Noen ganger er det delegert til administrativt ansatte, andre ganger ikke. I Brønnøy har det vært en debatt om hvorfor undertegnede har signert en anmeldelse. Det er slik at kommuneloven er klar i den sammenheng. Dessverre har ikke det vært kommunisert godt nok i, og utenfor, kommunestyret.

Det er forståelig at engasjementet rundt Brønnøy havn er sterkt. Utviklingen av kommunen er veldig avhengig av hvordan havna utvikler seg. Noen ganger kan engasjement løpe av med noen hver av oss. Det er bra med engasjement, det blir nemlig aldri nok av det. Ytringsfriheten er jeg en varm forsvarer av. Det er også en rett å ikke svare på alle angrep.

Det er slik at ordførerrollen i en norsk kommune ofte er ganske annerledes enn det mange skulle ønske den var. Den gir muligheter, men også begrensninger på hva som kan sies og gjøres – og ikke minst i hvilken rekkefølge. Der lærer man stadig noe nytt.

Leserinnlegget fra Krokaa er hans opplevelse og oppfattes som et ønske for å få til en endring. Selv om der er enkelte faktiske feil og enkelte forhold jeg ikke kan eller ønsker å kommentere på, er kritikken der den er berettiget mottatt og det jobbes med endring. Utover det mener jeg det ikke gir noen bedring å kommentere det som påstås, rett eller ei. Jeg mener vi må se videre fremover og lære av de feilene som er gjort. Å utvikle en kommune er et lagarbeid. Der skal jeg gjøre en innsats videre for å bli bedre.

Ha en fin dag.

Eilif K. Trælnes

Ordfører

Brønnøy kommune