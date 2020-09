Avmaktens ordfører

Debatt

Senterpartiet og Høyre fant sammen etter valget og ble med klar støtte fra sine medlemmer enige om en felles plattform. Dette samarbeidet skulle sikre og respektere velgernes klare ønske om endringer i kommunens ledelse og ro i Brønnøy havn.

Eilif Trælnes hadde tidlig meldt seg som Senterpartiets ordførerkandidat og ble av medlemmene gitt tilliten på bakgrunn av sin erfaring fra organisasjonslivet. I samarbeidet mellom Høyre ble det eneste demokratiske riktige å la Senterpartiet ha ordføreren etter valget og slik ble det. Den ellers stillfarende og noe unnvikende Eilif Trælnes ble med egne ord «kommunens øverste leder».

Som «kommunens øverste leder» startet han sin gjerning med en grunnløs anmeldelse av havnesjefen, lederen av et kommunalt selskap. Dette på tross av Senterpartiets og Høyres klare synspunkter og tydelige meldinger om at dette var galt. Han har etter dette konsekvent motarbeidet samarbeidet med Høyre ved å forsøke å nekte Senterpartiets kommunestyregruppe å snakke med Høyres gruppe. Når han engang har kommet til enighet med andre parter har han snudd totalt dagen etter. Han har ved minst en anledning forespeilet andre partier enstemmighet innad Senterpartiets gruppe uten at dette har vært tilfelle. Man kan ikke unngå å tenke tanken at dette kan ha vært tilfelle ved flere anledninger og på den måten vært feilaktig vektstang i viktige avgjørelser. Det er uholdbart.

De fire fra Senterpartiet som har valgt å stemme etter lovnader gitt til våre velgere har av Ordføreren blitt kalt utbrytere og titulert som firerbanden. Hvorfor de andre i kommunestyregruppa har stemt som de har gjort i noen saker kan jeg ikke annet enn å tro er på feilinformering. Han har spilt gruppa opp mot hverandre med sin antydning om at all motstand er politisk spill. Dette vet vi fordi det ikke engang gjøres med kløkt.

Ordføreren har unnlatt å gripe muligheten til å forlenge rådmannens prøvetid, irettesatt ham eller gitt ham advarsler på sterkt kritikkverdige forhold. På den måten har han ene og alene frarøvet Brønnøy kommune muligheten til å rydde opp og avsluttet arbeidsforholdet uten risiko for større kostnad. Dette er i beste fall unnfallenhet og i verste fall sabotasje.

Ordføreren har heller ikke benyttet muligheten til å sitte som leder for samferdselsgruppa i det nye regionrådet. Dette til tross for at Tosenveien har stått stille i tiår og at han her kunne vært med å påvirke noe som kunne betydd noe. Han har heller takket ja til å sitte som regionrådets nestleder, kanskje fordi det gjør han til leder om to år.

Ordføreren har uttalt at det er hans plikt som «kommunens øverste leder» å skrive under på alle kommunens anmeldelser. Om det er denne forståelsen som legges til grunn for hans verv er jeg skremt.

Vi vet at ordføreren også på tvers av Høyre og Senterpartiets holdning var en av få som stemte på en ulovlig etterlønn av avgått ordfører, nå næringssjef. Dette viser i beste fall et ønske om å gi næringssjefen dobbel kommunal lønn, men i verste fall et ønske om å mele sin egen kake.

Ordføreren har ikke svart med substans på et eneste spørsmål siden sin tiltreden og svarer på enhver kritikk med andre utspill.

Det er ikke nok med at han tilsynelatende kun fører rådmannens politikk, men Ordføreren har uttalt at han og kommestyregruppa overhodet ikke trenger å høre på Senterpartiets medlemmer og på den måten igjen bekreftet sin misforståtte demokratiske forståelse.

Ordføreren har sviktet sitt parti, sine velgere, demokratiet og til sist seg selv. For å slippe å ta dette innover seg må han til stadig kun lytte til de sannheter som allerede har sendt ham i uføre.

Det har den siste tiden kommet for dagen at ordføreren krever at offentlige avgåtte styremedlemmer i Brønnøy Havn skal ta plass ved neste styremøte og at det nå ligger i dagen at det ønskes omkamp om havna. Dette er igjen et eksempel manglende respekt for demokratiet og den total mangel på forståelse for hva som er rett eller galt. Når du offentlig trekker deg fra et styre så er det ingen vei tilbake og det bør voksne mennesker forstå. Skulle det vise seg at noen med juridisk utdannelse mener noe annet bør ordføreren allerede ha erfart at alle råd fra den kanten kan forkastes som kostbart juridisk tøv.

Vi ser også at ordføreren trenerer og motarbeider alle forslag ment for å demme opp mot en løpsk rådmann og mot kompetanseflukten i administrasjonen. Sist ved oppvekstsjefens avgang. Jeg beklager om det er riktig at Senterpartiets gruppe stiller seg bak dette. Det er i så fall stikk i strid med de fleste medlemmers ønske.

Vi trenger en ordfører som forstår våre behov og som er villig til å kjempe for dem. Vi trenger en ordfører som ønsker seg vekst og som vil bidra til muligheter. Vi trenger en ordfører som evner å snakke vår sak i utvalg, departement og til sentrale politikere. Vi trenger en ordfører som kan svare for seg og være tydelig. Vi trenger en ordfører som holder seg unna gamle ringrever og som utøver sitt virke med sunn skepsis til en sterkt kritisert leder av administrasjonen.

Så langt har vi fått en ordfører som løper rådmannens ærender uten å kunne svare rasjonelt for sine handlinger. Det eneste han har lyktes med er total ødeleggelse av alle former for samarbeid og en kommune satt i revers.

Skam og karakterdrap

Som medlem av Sp skammer jeg meg på et nivå jeg ikke trodde var mulig, og jeg er ikke alene. Dette er en skam som deles av mange partiets medlemmer og som har fått mange til å vurdere sine engasjement. Jeg har vurdert det selv, men jeg har kommet frem til at det ville være feigt og for lettvint. Skulle det vise seg at partiet ikke lenger ønsker meg etter dette så kommer jeg til å respektere det.

Senterpartiet har den siste tiden vært forsøkt kuet med bla. forsøk på å trekke partiets leders karakter i tvil. Dette er skammelig og særdeles dårlig utført og jeg håper og tror at partiets medlemmer sammen kommer dette til livs.

Dette måtte skrives for å gjenopprette noe av velgernes tillit til Senterpartiet og frita medlemmene for skam og skyld. Noen vil betrakte dette som et karakterdrap men det bør snarere betraktes som et ytterst nødvendig nødverge.

En siste bønn

Til dere som sitter i Senterpartiets kommunestyregruppe kan jeg bare si at jeg ønsker av hele mitt hjerte at dere viser ordføreren ryggen og gjenopptar samarbeidet med Høyre slik at dere får gjennomført det dere har gått til valg på. Det er ingen som forventer at dere er enig med Høyre i alt, men bruk samarbeidet der avtalen ligger til grunn. Er dere i tvil så søk råd i eget parti uten villedende innspill fra ordfører.

Ordføreren evner ikke lenger å være en del av lovnaden gitt til våre velgere og hans handlinger viser at han ikke heller er deres tillit verdig. Den sannhet han måtte servere kan ikke betraktes som hans.

Til dere i de andre partier og til Brønnøysunds Avis. Ikke la ordføreren slippe unna med unnfallenhet, still ham til veggs og tving ham til å svare for seg. Han bør følges opp på alt han har sagt han skal gjøre og det er ikke mye. Han kan ikke få lov til å fortsatt la være å kommentere alt og på den måten holde oss alle for narr.

Harald Krokaa