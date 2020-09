Debatt

I ei tid da vi alle protesterer mot vindkraftutbygging på land og til vanns, går det en farsott gjennom landet. Hver by, sin zipline og gondolbane. Tilrettelagte opplevelser skal gi penger i kassa, og turistene skal lokkes, og reise stadig mer.

Denne gang er det Mofjellet som skal oppleves.

Vi er mange som har minner fra et flott, men litt krevende fjell som ble besteget allerede i barndommen. Ilag med mor og far, kanskje farfar. Sliten, men stolt kunne utsikten nytes, uten andre naturinngrep enn senderen på Gullsvågfjellet. Siden er det blitt flere turer, fortsatt er det et litt krevende fjell, og nå er utsikten innover, mot Finnkneet og andre storheter, like viktig og storslagen som synet utover havet. Sondre Lomsdal har spennende tanker om planen som diskuteres politisk i Brønnøy for tida. Han utfordrer oss politikere til å tørre å si nei til planen. Han har tro på at vi om 30 år vil være stolte over å ha turt å si nei. Selv tror jeg verdier i form av uberørt natur vil bli stadig viktigere. Framtidens barn og unge vil verdsette opplevelser som vanlige fotturer i fjellet, mer og mer. De vil oppleve de samme tingene som jeg opplevde i min barndom, og som gjør at jeg i dag finner enorm glede i å ta turer i naturen.

Jeg har ikke sett noen som har nevnt jordvern når disse planene diskuteres. Det vil kreve store areal "nede på landjorda" til parkering og sikkert en form for servicebygg. Er vi villige til å ofre så mye for et spekulativt turistanlegg? Mitt svar blir nei.

Brønnøy kommune bør heller legge penger i oppgradering av Nord-Norges kanskje største turistmagnet, som paradoksalt nok befinner seg i samme kommune, nemlig Torghatten. Takk til Sondre, som setter ord på det mange av oss føler og mener.

Marianne Nielsen





