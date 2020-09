Debatt

Lokalavisen har den siste tiden skrevet om utbyggingsplanene på Mofjellet. Som utflyttet brønnøyværing tar jeg meg den frihet å dele mine tanker om dette prosjektet. Først, området rundt gjestehavna og nå Lille-Brønnøya har virkelig blitt et løft for byen. Det er herlig å komme hjem å se at det er lagt til rette for uteområder i sentrum. Dessverre kommer det sent, med tanke på alle andre utbygginger og prosjekter i sentrum i de senere år. I det som faktisk er en kystby har noen tatt ansvar for at man i dag kan gå gjennom byens hovedgate uten mulighet til å se hverken fjord eller fjell! Kommunen, politikere og lokale utbyggere har gjennom valgene de har tatt, fjernet byen fra de fantastiske omgivelsene man er omgitt med. Ironisk sett, så kan man si at man jo er blitt omgitt av fjell – betongfjell. Snart har vi jo sju flotte betongfjell i sentrum – som en tro kopi av fjellrekken lenger nord. Som ikke det er nok, planlegger man nå å gjøre inngrep ved byens nærmeste fjell – et urørt fjellområde. Hva er tanken bak dette?

Jeg utfordrer dere til å ta følgende rundtur: Parkér ved Tilrem og følg ryggen derfra opp mot toppen av Mofjellet og ned den merkede fjelltrimløypa til veien. Fra Tilrem må du finne tryggeste vei selv, her finnes ingen røde merker. Stup er det på begge sider, og du bør finne gode tak for både hender og føtter så du ikke faller ned. Snu deg titt og ofte, og nyt utsikten som bare blir bedre og bedre jo høyere opp du kommer. Når du er over det bratte partiet kan du velge å følge den stupbratte kanten hele veien til toppen. Nyt den fantastiske utsikten mot Vega og alle øyene utover. Med litt planlegging får du med deg solnedgangen herfra. Tenk deg at du lukker øynene, kjenner den lette brisen og de siste solstrålene som varmer i det sola forsvinner ute i havet. Når du lukker opp øynene har en stor konstruksjon kommet i veien for sola, og ut av den kommer strømmer japanesere, «søringer», svensker og dansker. Alle knipser bilder av både deg og omgivelsene før de forsvinner igjen. Er det slike opplevelser du ønsker? Dette området har ligget fritt tilgjengelig for alle. Alle, som bare velger å ta føttene fatt, utforske nærområdet og alt det flotte man faktisk har her. En fjelltur er mer enn bare utsikten.

Jeg kommer herved med et alternativt forslag: Nå som allerede betongfjellene er på plass i sentrum: sett opp zipline fra bygning til bygning, lag Via-Ferratta på utsiden av registerbygget, planlegg en gondol fra Schrøders Plass til telegraftårnet, via havnesenterets 4 topper, og ned igjen. Turister vil fryde seg av begeistring over Brønnøysunds flotte betongbygninger. De er jo spektakulære, annerledes og ekstraordinære. Og la Mofjellet være i fred.

Og, som en interessant tanke: Mens andre bygger gondoler i fjellene og ødelegger naturen rundt seg, kan dere om 30 år skryte av at dere ikke gjorde det, og tilby turister fjellturer like utenfor sentrum, uten via-ferattaer, gondoler eller andre inngrep. Bare ren natur. Det vil være en attraksjon det! Frem til da, kan turistene brukes til å haike med, etter at man har kommet ned fra Mofjellet. Og så kan man skryte av den vakre kystbyen vi har utviklet, og komme med et par tips om hvor man kan se sjøen.

PS: Turen jeg beskrev tas på egen risiko.

Sondre Lomsdal

