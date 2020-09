I det lange løp; Har vi den beste måten å drive videregående skole?

Debatt

Videregående opplæring er ikke identisk med videregående skole. Den gode videregående skolen i Nordland skal bli enda bedre og vil hver dag skape historie med utgangspunkt i våre verdier om å være åpen og nysgjerrig i holdning, og modig og ansvarlig i handling. Et desentralisert skolesystem gir elevene større mulighet til kontakt med sin region og sitt hjemmemiljø.

Den gode videregående skolen har derfor en nøkkelrolle som samfunnsutvikler i Nordland. Skolen vil bidra til å dyrke frem nødvendig fagkompetanse av høy kvalitet og samtidig legge et godt grunnlag for livslang læring som er helt avgjørende for den enkeltes livskvalitet og deltakelse i et stadig mer digitalisert samfunn.

Vårt overordnete mål er: Helgeland skal være foregangsregion for framtidig videregående opplæring som både imøtekommer næringslivets behov og vår geografi.

· Vårt mål er også at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. For mange unge er det tøft å skulle flytte hjemmefra og bli borteboer i en så ung alder. Derfor er det vesentlig at fylkeskommunen etterstreber å ha et tilbud i nærheten av elevene så langt det lar seg gjøre.

· Vi mener den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående opplæringen

· Fylkesrådet har jobbet aktivt for å øke gjennomføre i videregående skole. Dette har lykkes og frafallet er vesentlig redusert de siste årene, men vi er ikke fornøyd. Et tiltak vil være å gjøre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole lettere.

· Morgendagens arbeidsliv er avhengig av at flere velger å ta høyere utdanning. Det er viktig for utviklingen av arbeidslivet og verdiskapingen i Nordland at vi har en god balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag. En sentral del av Nordlandsmodellen er det å tilpasse videregående opplæring til arbeids- og næringslivets behov. Vi vil videreutvikle Nordlandsmodellen de neste fire årene»

Vi er klar over et dramatisk synkende elevtall i Nordland. Vi er ikke enige i at den eneste løsningen er å redusere tilbudene ved de videregående skolene.

I praksis fører dagens skolepolitikk til sentralisering og privatisering. Hvorfor blir det slik?

I prinsippet og i de fleste tilfellene driver vi videregående skole i dag på akkurat samme måte som vi gjorde på 60-tallet. Den fysiske skolebygningen er rammen for organisatorisk struktur, alle lærere på skolen tilhører denne organisatoriske enheten, alle lærere på skolen har samme rektor, en lærer underviser vanligvis bare på «sin skole». Alle elever samles i et klasserom sammen med sin lærer for å undervises og timeplan er stort sett lik fra uke til uke. Penger budsjetteres til hver skoleenhet, men hvilket tilbud skolen gir sine elever «detaljeres og dikteres» av fylkestinget høsten før.

Når man driver skolen slik vil sentralisering av tilbudet og stordriftsfordeler være den mest innlysende måten å spare penger på uten å gå på akkord med kvaliteten. Men, med det oppfyller vi ikke våre egne mål satt for utdanning i Nordland! Må skolen drives slik?

Har man tenkt desentralisert, samlingsorientert og med timeplaner som gir større fleksibilitet og muligheter gjennom hele skoleåret og utdanningsløpet. Spesialisthelsetjenesten satser på DMS hvor brukere får kortere reise til senteret og hvor målet er at 80% av polikliniske tjenester skal utføres. Kanskje vi kan la oss inspirere av disse?

Hvorfor må alle lærere på samme fysiske sted høre til samme organisasjonsenhet? Kan man lage ansvar og kollegium på tvers av lokasjoner som samarbeider om at flest mulig får et mangfoldig tilbud i VG-1 nært der de bor? Kan man be kostnadskrevende linjer, som også er produksjonsenheter, samarbeide med nærmiljøet, fokusere mer på produktutvikling, salg og inntjening for å dekke noen av egne utgifter? Dette vil også sikre fokus på entreprenørskap slik man ønsker i målsetninger. Kan man samarbeide på en annen måte med næringsliv slik at deres bidrag til videregående blir større?

Vi mener en godt utdannet ungdom og befolkning i alle deler av Nordland og vårt ganske land er den viktigste ressursen for bosetting og næringsutvikling. Vi bør arbeide for et bredt spekter av næringsvirksomhet og offentlig virksomhet i alle deler av fylket, og da skylder vi å gi vår ungdom utdanning og framtidstro.

Med bakgrunn i dette ber utdanningskomiteen i Helgelandsrådet om følgende:

Fylkeskommunen utreder et pilotprosjekt basert på desentralisert, samlingsorientert opplæring og med timeplaner som gir større fleksibilitet og muligheter gjennom hele skoleåret og utdanningsløpet. Nettbasert/digital opplæring for yrkesrettet opplæring.

Utdanningskomiteen i Helgelandrådet

Åse Granmo Grane kommune,

Elin Lian, Bindalkommune

Trine Fagervik, Leirfjord kommune

Andrine Solli Oppegaard, Sømna kommune

Elbjørg Larsen, Herøy kommune