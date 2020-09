Enklere med én kommune?

Debatt

I media framgår det at noen ønsker å flytte kommunegrensen mellom Sømna og Brønnøy.Argumentene er flere og saklige begrunnet. Det vises til demokratiske hensyn og følelse av tilhørighet.

Vi er kommet til 2020. Verden har endret seg. Teknologien gir grenseløse muligheter. Det er ikke lengre båten som bestemmer hvor kommunegrensen skal gå. Som en sa i innlegg i BA "Det hadde vært mye enklere om der var bare én kommune".

Historikk kan være grei å ha med på ferden: Brønø ble egen kommune i 1838.( Dette inkluderte Velfjordområdet og nåværende Sømna kommune). Velfjord ble utskilt fra Brønø og ble egen kommune i 1875. Nåværende Sømna kommune ble utskilt i 1900 og fikk navnet Vik kommune. I 1940 ble navnet endret til Sømna kommune. Tettstedet Brønnøysund ble utskilt i 1923 og ble egen kommune. Navnet ble Brønnøysund kommune.

Schei-komiteen startet sitt arbeide med forslag om kommunestrukturendringer i 1946. Etter mange år, med høringer og drøftinger og til slutt vedtak i Stortinget ble det ved årsskifte 1963/1964 gjennomført omfattende endringer i Kommune-Norge. Sammenslåinger og grenseendringer. Dette berørte og vårt område. Velfjord og Brønnøysund ble slått sammen med daværende Brønnøy. Det samme skjedde med Sømna.

Jeg fikk som kommunestyrerepresentant mulighet til å oppleve hvordan "storkommunen"fungerte. 45 representanter. Blokkdannelser innen partier og mellom representanter fra de forskjellige opprinnelige kommunene. Enkelte aksepterte ikke sammenslåingen og hadde som viktigste mål i politisk arbeide: Kommunal skilsmisse. Den totalt manglende aksept for Stortingsvedtaket angående sammenslåing medførte at det til slutt ble aksept for "skilsmisse" i "Storkommunen" i 1977.

Etter noen og førti år etter 1977 har regjering og Storting bestemt betydelige strukturendringer i kommune- og fylkessammenheng. Noen endringer har vært enklere å få til enn andre. Dette er noe en bør forholde seg til. Så kommer det fram innspill fra innbyggere i Brønnøy kommune om ønske å tilhøre en annen kommune. Uansett hvor godt dette er begrunnet er dette jo noe av det samme som regjeringer og storting (i 1946-1964 og på 2000 tallet) har brukt som begrunnelse for å endre grenser, slå sammen kommuner, færre men mer robuste kommuneenheter.

Kanskje er det tid for å tenke : Det hadde vært mye enklere om der var bare én kommune

Ragnvald Dundas