Oppfølging av vgs-ordning

Debatt

Brønnøysunds Avis har flere ganger skrevet om hvordan kommunene på Sør-Helgeland opplever at ny opptaksordning til videregående utdanning fører til fraflytting, og da særlig med fokus på bosatte flyktninger over 25 år som ikke lenger har det samme tilbudet som tidligere.

Denne ordningen ble vedtatt i forrige periode, og det har i ettertid blitt opprettet andre opplæringstilbud for voksne. Det er samlingsbaserte tilbud ved Bodø, Mosjøen og Polarsirkelen videregående skoler, mens det er stedlige opplæringstilbud ved Fauske, Sandnessjøen, Vest-Lofoten og Brønnøysund videregående skoler. Ved de tre første er det tilbud innen helsefag, mens det i Brønnøysund er opprettet et tilbud innen restaurant- og matfag.

Jeg mener at man alltid skal evaluere nye ordninger, for å få kunnskap om de treffer slik man hadde tenkt, eller om det er grunn til å revurdere etablert praksis. Senterpartiets gruppe på fylket har allerede bedt om en slik evaluering, på bakgrunn av de innspill kommunene har kommet med over tid. Vi håper dette tas til følge, slik at kommuner kan få melde tilbake på en grundig og god måte. Samtidig håper jeg at kommunene og de interkommunale rådene tar initiativ til å orientere om egne erfaringer, som de også har gjort tidligere gjennom delegasjonsmøter med partigruppene på fylket.

Videre må jeg takke Erik Gjemble for godord, samtidig som jeg nok må skuffe ham litt når jeg ikke kan love å ikke kritisere regjeringen. Selv om vi alle skal gjøre vårt beste for Nordland, avhenger vårt spillerom i svært stor grad av statlige rammeinntekter som styres av nettopp regjeringen. Uansett hvordan man vil vri og vende på det, får Nordland gjennom det nye inntektssystemet betydelig reduserte overføringer sammenlignet med tidligere, og flere nye oppgaver som er underfinansiert.

Men – det viktigste for oss som bor i Nordland, er å kunne legge forholdene til rette for vekst og bolyst, uansett hvilke forutsetninger vi er gitt. Dette må vi gjøre sammen gjennom pågangsmot og entusiasme, vi må sørge for at det er plass til alle, og vi må huske at det er den som har skoen på, som best vet hvor den trykker. Jeg setter stor pris på engasjementet folk viser, og håper på god dialog og gode innspill også i fremtiden.

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fylkesordfører Nordland fylkeskommune (Sp)