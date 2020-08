Debatt

Brønnøy kan tape millioner på grunn av VGS-ordning 23 voksne og 33 barn har flyttet fra Brønnøy etter at den nye inntaksordningen ble innført.

Nå forventer jeg at lokale politikere fra Ap og Sp her på Sør-Helgeland snart kommer på banen! Nordland fylkeskommune med Thomas Norvoll i spissen må jo snart våkne å se hvilke konsekvenser alle avgjørelsene i Bodø får for oss her i sør. Nordland fylkeskommune er alene om å drive en slik sentraliserende utdanningspolitikk i Norge som den nye inntaksordningen medfører. Dette er helt krise som Frank Nilssen beskriver det økonomisk for kommunene, vi snakker om 60–70 personer som har flyttet ut av regionen, og flere kan det bli. Det å kun tilby nettundervisning til de som har størst behov for god læring er jo både usosialt og en dårlig integreringspolitikk som bidrar til at de svakeste i samfunnet får en vanskeligere vei fremover.

I tillegg legger man ned linjer på videregående skole her i sør uten gode argumenter verken økonomisk eller demografisk, og kjenner de egentlig avstandene vi har her i sør? Vi har tidligere samlet masse folk i protesttog, på grunn av covid-19 er ikke dette mulig nå men jeg vet at engasjementet er stort blant folket, dette finner vi oss ikke i! Det virker som det er viktigere å sette av midler til sparing og utvidelse av fylkeshuset i Bodø enn å legge til rette for bolyst og utvikling her på Sør-Helgeland. Og da har jeg heller ikke nevnt samferdsel, som jeg kunne skrevet en hel bok om. Vi venter fortsatt på at arbeidet med Tosenveien skal starte og denne sommeren har vist hvor viktig det er med et bedre ferje- og hurtigbåttilbud her på kysten.

Til sist kjære fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen; jeg synes du er en virkelig dyktig politiker, men nå er du ikke på Stortinget og jeg foreslår at du lar rikspolitikk, valgkamp og stadige skyts mot storting og regjering ligge og starter jobben med å gjøre Nordland bedre, snu befolkningstrenden som er i minus, ta hele Nordland i bruk og lytt til befolkningen her på Sør-Helgeland som er lei av å ikke bli hørt.

Litt skryt til slutt av fylket, alt er ikke svart/hvitt, bra at det kom penger til Brønnøyleden og at det i sommer ble satt inn (etter mye press) ekstra kapasitet på ferjeforbindelsene på Helgeland med god hjelp av bl.a. Torghatten trafikkselskap. Men dere kan så mye mer…

Erik Gjemble

Leder driftsutvalg II

Brønnøy Høyre