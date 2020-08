Debatt

Mange mener mye i sykehussaken, og debatten går ofte varm, ikke minst i sosiale media. Verden ses ofte i svart eller hvitt, overskrifter og kortversjoner tolkes, og meninger idiotforklares eller genierklæres, litt ettersom hvem som leser hva i hvilken kontekst. Sånn er det med viktige saker som engasjerer mange. Tidvis har støyen vært overveldende, og tidvis drukner viktige poenger i kvervulering, personkritikk og facebookstøy.

Jeg er freidig nok til å være stolt over arbeidet som er lagt ned i denne saken, fra befolkningen, egen kommune og kommunene vi har samarbeidet med over tid. Jeg er selvsagt også veldig fornøyd med Høies vedtak, som stadfester at hovedsykehuset på Helgeland skal være sykehuset lokalisert til Sandnessjøen med omegn.

Og det er begrepet «hovedsykehus» jeg ønsker å dvele litt ved, da jeg mener dette er et viktig og underkommunisert poeng. Jeg ser beklageligvis at mange nedtoner betydningen av begrepet «hovedsykehus». Det hevdes litt lemfeldig at begrepet innebærer flytting av den administrative ledelsen, og at begrepet vil ha lite eller ingen betydning for innholdet i framtidens sykehus. Dette er i beste fall en misforståelse, i verste fall en ønsket villedelse fra aktører med alternative motiver enn gjennomføring av Høies vedtak. Uansett hevder jeg denne tolkningen er en farlig feilslutning.

Begrepet «hovedsykehus» har selvfølgelig innhold og mening, og er brukt bevisst i vedtaket fra helseministerens side. Vedtaket er heller ikke komponert i en «kaffepause» i styremøtet i Helse Nord, som så mange av motstanderne av Høies vedtak liker å karikere det.

Begrepet «hovedsykehus» er langt fra nytt, men har vært benyttet over år ved planlegging og utvikling av sykehus over hele landet. I prosessen med Helgelandssykehuset 2025 har det flere ganger blitt vist til sykehusprosessen i Møre og Romsdal. I en kronikk fra 2015 kommenterte helseminister Bent Høie prosessen i Møre og Romsdal på følgende måte:

I min formelle beslutning står det: «Foretaksmøtet la til grunn at Ålesund sykehus fortsatt skal være hovedsykehuset i Møre og Romsdal HF». Det betyr at både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge skal legge til grunn at Ålesund sykehus fortsatt skal være det mest avanserte sykehuset i helse Møre og Romsdal. Dette er en forutsetning for den videre planleggingen av det nye sykehuset (rbnett 6. mai 2015)

I denne kronikken framgår det altså klart at helseministeren benytter begrepet «hovedsykehus» bevisst i en beskrivelse av et konkret innhold i Ålesund sykehus, helt parallelt med ordbruken benyttet i vedtaket om Helgelandssykehuset 2025.

At ministeren brukte begrepet hovedsykehus i sitt vedtak i januar er etter min mening ikke en tilfeldighet. Helgelandssykehuset ved administrerende direktør brukte selv denne beskrivelsen i sitt saksframlegg om sykehusstruktur fra november 2019. I punkt 2 i administrasjonens forslag til vedtak framlagt for styrebehandling, står det følgende:

2) Mo i Rana blir hovedsykehus med et bredt akuttmedisinsk tilbud, kreftkirurgi og ortopedi.

Administrasjonen argumenterer videre for sitt forslag til vedtak. På side 6 i saksframlegget står det å lese under overskriften «Hovedsykehus»:

Helgelandssykehuset trenger et nav, en faglig motor som gjør foretaket i stand til å utvikle tjenestene, utdanne leger og sykepleiere og styrke samarbeidet med kommunene, utdanningsinstitusjonene og andre offentlige og private aktører. (…) Administrerende direktør anbefaler derfor at Helgelandssykehuset Rana skal være hovedsykehuset i en framtidig to-sykehusmodell.

Det er altså heller ikke i administrasjonens saksframlegg antydet at begrepet «hovedsykehus» er knyttet til noen få enkeltstillinger i den administrative ledelsen. Tvert om har begrepet et viktig innhold som slår fast hvilket sykehus som skal være «navet» i helsetjenesten, og være sykehuset som vil få tilført ressurser til å drive utvikling, samhandling og utdanning i framtidens Helgelandssykehus.

Hovedsykehuset på Helgeland er ufravikelig stadfestet lokalisert til Sandnessjøen og omegn ved helseministerens vedtak i januar. Dette må, som Høie presiserte i Møre og Romsdal, være «en forutsetning for den videre planleggingen av det nye sykehuset», også på Helgeland.

Det er for meg åpenbart at ordet «hovedsykehus» har en betydning utover «huset der ledelsen sitter». Men, det stemmer at det også presiseres i Høies vedtak at den administrative ledelsen skal flyttes til nettopp hovedsykehuset. Derfor ønsker vi den administrative ledelsen hjertelig velkommen til Sandnessjøen, så raskt som mulig. Fokuset framover skal være å utvikle tjenestene, utdanne leger og sykepleiere og styrke samarbeidet med kommunene, utdanningsinstitusjonene og andre offentlige og private aktører, til det beste for alle pasientene på Helgeland.

Peter Talseth

Ordfører i Alstahaug kommune