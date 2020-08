Vi kan løse testproblemene

Debatt

Flere kommuner har hatt store problemer med å gjennomføre så mange koronatester som helsemyndighetene har tilrådd. Grunnen er blant annet at det ikke har vært nok kvalifisert personell til å gjennomføre testene. Denne jobben kan Fagforbundets medlemmer gjøre. Fagforbundet har mange medlemmer som med noe opplæring og tilsyn, kan foreta koronatester, blant annet helsesekretærer, helsefagarbeidere og bioingeniører. Det er faktisk slik at en stor andel av våre nærmere 400.000 medlemmer ikke har hele og faste stillinger, og at mange av dem gjerne vil gjøre en større innsats enn de allerede gjør.

12. august ble det innført nye testkriterier som gjør at alle med mistanke om smitte av covid-19 kan teste seg. Siden da har vi sett at flere kommuner har hatt store utfordringer med testkapasitet og lang ventetid. Helseminister Bent Høie uttalte på en pressekonferanse samme dag at han ville ha med folk fra sivilforsvaret, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller medisin- og sykepleierstudent i koronatestingen.

Fagforbundet har ved flere anledninger advart regjeringen om manglende testkapasitet, og vi har pekt på at løsningen ligger i å gi større stillinger til den store andelen helsepersonell som jobber deltid. Likevel var det først etter at Fagforbundets leder, Mette Nord reagerte på at de ble utelatt, at helseministeren bekreftet at personell med helsefagutdanning selvsagt er kvalifisert testpersonell.

Det virker som om helseministeren ikke har tatt innover seg det store problemet med at helsearbeidere kun får deltidsstillinger, selv om de ønsker å jobbe heltid. Da er det jo heller ikke så rart at regjeringa ikke får gjort noe med deltidskrisa. Helseministeren kunne nå ha sørget for at flere får brukt sin helsefaglige kompetanse i en større stilling, og samtidig dekket behovet for flere testpersonell.

Koronakrisa har vist oss hvor problematisk det er at våre medlemmer ikke får hele, faste stillinger. De har måttet jakte vakter, også ved ulike helseinstitusjoner, som har vært alt annet enn gunstig for smittevernet. Etter den våren vi har hatt burde også helseministeren forstå at det er god beredskap å gi folk heltidsstillinger.

Fagforbundet etterlyser at helsemyndighetene og helseminister Bent Høie sørger for at kommunene er rustet økonomisk til å håndtere en økning i testkapasitet. Han må også sørge for tilstrekkelig smittevernutstyr for dem som skal utføre testingen. Vi kan løse testproblemet dersom helseministeren og kommunene tar i bruk den ressursen som undersysselsatte helsearbeidere utgjør.

Tore A. Jakobsen

Leder

Fagforbundet Nordland