Tid for ros?

Debatt

Helt siden Helge Thorsen inntok rollen som rådmann i Brønnøy har det vært kaos, rot og dårlig stemning.

Avisoverskrifter fra de siste måneder viser at bekymringer rundt rådmannens gjøren og laden totalt har dominerer de lokale nyhetene. Ikke minst har hans negative uttalelser om ulike medarbeidere kombinert med hans manglende evne til å styre i hht arbeidslivets lover vært påfallende. Thorsens manglende evne til positiv samhandling med politikere og ansvarlige organisasjoner har i samme periode vært imponerende.

På direkte spørsmål blir politikerne i april spurt om de har tillit til rådmannen. Varaordfører fra Høyre svarer meget høflig og diplomatisk etter en grundig drøfting i partiet , sitat ; “Vi har formulert det sånn at vi ikke føler rådmannen har greid å bygge tillit hos Høyres gruppe, sier Tore Tveråmo” (BA 8.4.).

I samme periode renner det inn med alvorlige varslingssaker mot den samme rådmannen fra ulike hold. Da velger Thorsen å endre strategi og har siden agert som onkelen til Tause Birgitte, noe som kanskje kan tyde på en viss evne til sjølkritisk tenkning.

Det er påfallende at ordfører Trælnes nesten fem måneder senere fortsatt sliter med å ta stilling til om han har tillit til rådmannen. På direkte spørsmål fra Kommunal Rapport opplyser ordføreren at det er en krevende sak, og at han fortsatt jobber med å ta stilling til et så for kommunen avgjørende spørsmål.

Tiden er nå inne til å minne politikerne om hvem de faktisk representerer. Befolkninga er utålmodig og flere varslere venter på svar, men hva skjer?

Kanskje vi må hjelpe dem litt?

Jeg kommer herved med følgende oppfordring ;

Kan de som har opplevde positive møter med rådmann Thorsen i perioden april til september 2020 melde seg.

Smått eller stort av skryt; Hva har Thorsen foretatt seg i den nevnte perioden for å skaffe den tilliten en rådmann er helt avhengig av for å kunne skjøtte sin jobb?

Har Thorsen styrket sin stilling overfor Høyre siden april?

Alle gode historier som kan underbygge at Thorsen fortjener kr 100 000 pr måned i lønn, mottas med begeistring. Jeg er overbevist om at Brønnøysunds avis vil åpne sine spalter for alle godord.

Vi har merket oss at Aina på formannskapskontoret har gitt Thorsen gode skussmål. Det skal sjølsagt med i regnskapet. Morsinstinktet er som kjent sterkt og skal alltid tas på alvor, men er det nok?

Kom igjen folkens, her er alle invitert til å gjøre måneders frustrasjoner til en gladsak.

Om ingen har noe å melde så kan Thorsen i det minste føre opp på CV-en at han virker samlende.

Det kan komme godt med på ferden videre.





Iver Dreiås