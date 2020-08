Ny befolkningsframskriving fra SSB – mange kommuner er på krympern!

Debatt

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag 18. august de nye framskrivningene for fremtidig folketall i kommuner og regioner. Sagt litt forenklet er tallene en forsterkning av forrige prognose fra 2018. I nyhetssaken på ssb.no heter det i ingressen: «Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i folketallet.»

Om vi ser hen til Sør-Helgeland ser vi at bildet er todelt. Figuren nedenfor viser at kommunene Brønnøy og Sømna forventes å få en svak nedgang i folketallet i årene frem mot 2050, mens Vega og Bindal forventes å få en klar nedgang de neste tre tiårene. Vevelstad skiller seg ut som den eneste kommunen i regionen med forventet vekst. I vårt nabofylke Trøndelag er trenden den samme. Mange av innlandskommunene forventes å få en klar nedgang i folketallet, mens kystkommunene er noe bedre stilt og noen sentra kan forvente en liten vekst.

Befolkningsframskrivingene er ikke rakettforskning, men de er prognoser basert på tilgjengelig kunnskap og forutsetninger om fremtidige faktorer som påvirker befolkningsutvikling. I så måte er prognosene nyttige verktøy for å estimere fremtidens behov for tjenesteproduksjon i kommunene.

Like viktig som prognoser for fremtidig innbyggertall er forventet utvikling av forholdet mellom de ulike aldersgrupper vi kan lese ut av prognosene. Det er nå engang slik at pengene følger innbyggerne, men det varierer mellom aldersgruppene. Gruppen 6 til 16 år er viktig, fordi den er vektet tungt i modellen for kommunenes inntekter og sier noe om fremtidig kapasitetsbehov innen oppvekst og fremtidig sysselsettingspotensial. Forholdet mellom de i yrkesaktiv alder på den ene side og pensjonister, uføre og arbeidsledige på den annen side må også vurderes, fordi det forteller oss noe om den såkalte forsørgerbrøken , det vil si hvor mange sysselsatte det er per ikke-yrkesaktiv innbygger. Dette er et viktig mål på en kommunes bærekraft i fremtiden. Jo lavere brøk, jo dårligere bærekraft. Dette kan man lese mer om på ssb.no.

Hva innebærer disse fremtidsutsiktene? Sagt litt folkelig kan vi si at mange kommuner er på «krympern». Den kjente svenske kommuneforskeren Josefina Syssner har skrevet om dette i boka «Mindre många», der hun gjennomgår erfaringer fra svenske kommuner med synkende folketall. Utfordringene for kommuner på krympern er flere. Det er krevende for folkevalgte og administrasjon å gå bort fra en tradisjonell veksttenking og heller måtte planlegge for en krympende/synkende befolkning. Nødvendige endringer og tilpasninger i infrastruktur, tjenesteproduksjon og inntekter krever tøffe valg. Syssner beskriver i boken hvordan kommuner bør velge tilpasningsstrategier fremfor urealistiske vekststrategie r. Dette klarer få kommuner alene. Kommunesamarbeid og støtte fra nasjonale aktører må ofte til, men tilpasningsstrategier lar seg gjennomføre med godt resultat.

Er så utsiktene nattsvarte? Etter min mening er de ikke det, men det krever godt samarbeid og sterk rygg. Et første steg er å erkjenne at ting er som de er, ikke fornekte det ved å stikke hodet i sanda. Det er viktig å mobilisere det sivile samfunnet i en dialog om hvor veien går videre. Man kan med fordel jobbe med stedsutvikling og attraktivitet, og næringsutvikling kommer til å bli viktigere enn noensinne for å kunne tiltrekke seg arbeidskraft, barnefamilier, kreativitet og nye tilbud. Samarbeid mellom kommuner vil etter min mening bli enda viktigere. Og helt til slutt: I årene som kommer vil spørsmål om sammenslåing av kommuner komme minst like mye på dagsordenen som i de foregående år. Det er nok ingen vei utenom.

Øystein Johannessen

Brønnøyværing og ukependlende toppleder