Tafatthetens forgård

Debatt

Jeg har hatt noen vegaturer denne sommeren og fått opplevd noe av det de har fått til der ute. Jeg må si jeg er imponert. Det største problemet var å komme seg over fjorden, da ferjene var propp fulle av biler og turister som hadde lyst på noe nytt. Vegatrappa, Via ferrata, verdensarvsentret, motormuseet og masse andre ting. De jeg snakket med var imponert over det som var, og mange ville tilbake.

De fleste syntes Helgelandskysten er unik og flott og Torghatten er storartet. Men, det var også en undertone hos mange, det manglet liksom noe. Veien til Torghatten er et eksempel, smal og farlig, som å kjøre i et minefelt kommenterte en.....ja, man visste jo ikke når det kunne smelle.

Jeg har vært oppe i Ravnflåget Via Ferrata to ganger i sommer, første gang med «søringer» som var imponert over anlegget, og ikke minst utsikten. De samme personene hadde jeg med meg i Mofjellet en ettermiddag, og de fikk en imponerende smak av noe som kunne gitt Brønnøysund status som en plass man reiser til for opplevelse og ikke en plass man må «via» for opplevelser.

Brønnøy har fått et nytt område i sentrum, «lekeplass for barn» – flott, men kostbart. Dette pålegger på nytt kommunen vedlikehold og utgifter. Ingen inntekter. Bobilene er jaget, men ingen nytt område står til deres disposisjon. Én stjerne er vel ikke godt nok.....når man søker på bobilparkering i Brønnøy. Broen til Lille Brønnøya, et kunstnerisk tiltak sa møringen som sto parkert ved Essobrygga, men han mente den ikke passer inn her …

Uansett, det virker som at våre politikere er absolutt fraværende og ikke ønsker noe her. Vi har nå solgt Torghatten til våre turister i generasjoner uten engang å få til et dass til de som stikker innom. Når våre politikere på den tid ikke har klart å få dette til, skjønner jeg godt hvor vanskelig resten kan være. Enten fortsetter de som de alltid har gjort å gjøre Brønnøysund til «via Brønnøy» mens alle andre bygger «via ferrata» og drar turister som det «ljomer» eller så tar de ansvar, skammer seg og hjelper til med å dra ting i gang for turisme og opplevelser. Det er nemlig det folk er ute etter.

Prosjektene i Mofjellet, Skylift Brønnøysund, vil kunne trekke mange besøkende til regionen, gi mange arbeidsplasser, være med og bidra til at Hurtigruten fortsetter å ligge 2–3 timer til kai i Brønnøysund daglig, gi skattepenger til i en tom kommunekasse og være et spennende tilbud til lokalbefolkningen. Andre steder er kommunene tungt inne i utvikling av tilsvarende prosjekter. I Loen, Voss og Rauma har kommunene bidratt med store beløp – allerede i idé- og planfasen. De har fått med seg Innovasjon Norge som har bidratt med mange titalls millioner i tilskudd og lån, og de har fått med seg private investorer, også lokale, på realisering. Loen Skylift, som har vært i drift i et par år, har vært en suksess fra dag én.

Mofjellprosjektene, planene, forstudiet og det arbeidet som er lagt ned i dette, har ikke kostet kommunen en krone. Det er finansiert av personer som har lyst å vise at her er det muligheter for opplevelsestilbud i verdensklasse. Eksterne investorer med erfaring fra bygging og drift av slike prosjekter vil være med, men de ønsker at planene skal være godkjent før de kobler seg på – de mener at det må man sørge for lokalt.

Det er nå snart to år siden vi hadde første møte med Brønnøy kommune der vi spurte om kommunen ville være med og bidra til at planene kunne ferdigstilles. Men til tross for at vi har henvendt oss en rekke ganger har ikke kommunen svart. Prosjektene i Mofjellet er ikke engang nevnt i forbindelse med arealplanen som kommunen har hatt til behandling i lang tid – til tross for konkrete innspill fra oss. Politikerne i Brønnøy har tydeligvis ment at her behøver vi ikke noe mer enn en «Torghatt uten dass». Og det er lite som tyder på at de har skiftet eller er i ferd med skifte mening.

Jeg og mine partnere i Blafro Sevice AS syns Mofjellprojektene var spennende, at ideen var god. Vi gikk derfor inn med kapital til finansiering av forstudien som på alle måter viser at det er grunnlag for prosjektene. Vi trodde at når en slik forstudie forelå – det gjorde den for snart to år siden – så ville kommunen og lokale aktører være med å bidra til å få planene godkjent. Manglende interesse har gjort at vi nå har besluttet å trekke oss ut av prosjektene. Vi orker vil å ha noe med en kommune som er så uinteressert å gjøre at de ikke engang gidder å svare på seriøse henvendelser.

Men vi ønsker de som orker å fortsette, de som ikke gir opp, lykke til videre.

Frode Johnsen