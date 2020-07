Debatt

For ni år siden mistet vi 77 mennesker på grunn av terror fra en høyreradikal ung norsk mann. 22. juli neste år er det gått ti år siden bomben smalt i regjeringskvartalet og 69 mennesker ble drept av skytingen på Utøya og angrepet på AUF og ungdomspolitikere med hele livet sitt foran seg. Har vi gjort det vi lovte etterpå at dette skulle vi aldri mer oppleve i Norge?

Jeg husker dagen så godt, jeg hadde sluttet tidlig på jobb og dro med dama på bowling i Trondheim, fredagsfølelse og god stemning! Vi skjønte først ikke helt hva som hadde skjedd, hva skjedde i Oslo? Jordskjelv? Brann? Jeg fikk tak i min tvilllingbror Lars som var på Stortinget på jobb da bomben smalt, han svarte kort de var under evakuering, han kunne ikke si så mye, jeg måtte hilse familien at alt var bra med ham (alt var ikke bra, men han fikk ikke si mer) før han la på. Jeg fikk en uggen følelse, jeg kjenner han. Fortsatt forsto jeg lite selv om jeg hørte alarmklokker i bakgrunnen. Vi fullførte bowlingen og spiste mat før alvoret gikk opp for oss og nyhetene kom om bomben, Utøya-skyting og en etnisk norsk mann. Idag 22.juli 2020 på norgesferie fikk jeg være med på en seremoni i Tordenskioldparken i Trondheim der det er reist et minnesmerke etter 22. juli og det ble holdt en minnemarkering med ordfører Rita Otervik og AUF’ere med gode taler og rosenedlegging. Det er ni år siden jeg sammen med gode venner og over ti tusen andre gikk i fakkel- og rosetog gjennom Trondheims gater. Det er viktig å aldri glemme det som skjedde, det er vondt å vekke til live minnene men nødvendig. Dessverre.

Holdningene bak handlingen for ni år siden finner vi fortsatt. Terroren i Christchurch på New Zealand ifjor var inspirert av ABB og Johanne Ihle-Hansen ble drept av sin bror Pilip Manshaus fordi hun ikke var hvit før han gikk til angrep på en moské og heldigvis fikk det ikke flere liv. I etterkant av drapet på George Floyd har vi igjen fått et stort fokus på rasisme og fremmedfiendtlighet og blant annet bevegelsen Black Lives Matter der over over femti engasjerte ungdommer og (noen) voksne i Brønnøysund møtte opp til protestmarkering tidligere nå i sommer. Ja på tross av koronaregler, men det er en annen diskusjon. En vekker for mange norske politikere og samfunnsdebattanter tror jeg, har vi fulgt opp det vi lovte i ukene etter 22. juli 2011? Svaret mitt er nei.

Jeg er bekymret over at mange ikke vil engasjere seg i lokalpolitikken pga frykt for en skarp tone i enkeltsaker som gjør det vanskelig å stikke frem hodet i en liten kommune. Vi som har levd noen år har derfor et ekstra ansvar for å skjerme ungdommen for hets eller ufine kommentarer, måten vi omtaler hverandre er viktig hvis vi skal diskutere bolyst og hvordan vi skal få unge mennesker til å flytte hjem til Sør-Helgeland etter noen år ute i studier eller jobb.

Leser man i kommentarfelt og ytringer på sosiale medier så er tonen altfor hard og jeg vil oppfordre alle til å utfordre tankegodset som eksisterer rundt rasisme, og fremmedfrykt. Hatet som mange ytrer må ikke stå uimotsagt. De verdiene terroristen angrep 22. juli må vi kjempe for hver dag overalt, både på skolen, på arbeidsplassen og i kommentarfeltene på sosiale medier. Både jeg og du har et viktig ansvar uavhengig av politisk ståsted eller meninger. Jeg håper at vi kan gjøre mer vi neste år markerer ti år, det fortjener de som har mistet sine liv. Aldri mer.

Erik Gjemble

Samfunnsdebattant