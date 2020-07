Vega, verdensarv og arbeidsplasser

Debatt

Fylkesrådet i Nordland har gitt selskapet Mowi AS midlertidig tillatelse til å drive oppdrett ved Rørskjæran ved Søla i Vega.

Nær sagt som vanlig blir arbeidsplasser oppgitt som et tungtveiende argument for avgjørelsen. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier at ”Vi arbeider hele tiden med å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i Nordland.”

Arbeidsplass-argumentet

Jeg er grundig lei av «arbeidsplass-argumentet». Så jeg ringte Norvoll og spurte hvor mange arbeidsplasser tillatelsen ville medføre og hvor. Han redegjorde for hvor viktig oppdrettsnæringen var, men hvor og i hvilken forbindelse arbeidsplassene skulle komme visste han ikke - dét hadde ikke han noe med. Jeg minnet om at han hadde brukt arbeidsplasser som argument, og dermed burde ha en viss mening om saken. På spørsmål om ikke fylkesrådet var bekymret over at oppvekstområder for villfisk og reker ble ødelagt av giften som blir benyttet ved avlusing, spurte han bare hva jeg visste om det giftstoffet? Jeg svarte at jeg kun holdt meg til offisielle rapporter om skadevirkningene ved bruk, samt fiskernes rapportering om tidligere rike fiskefelt som nå var lagt øde.

Legge til rette eller legge øde

Norvolls kommentar var fortsatt at de kun la til rette for oppdrettsnæringen.

Det kan ingen betvile, slik det rutinemessig blir gitt tillatelser; i oppvekstområder for reker, kveite, uer og kysttorsk. Fiskerike områder er ødelagt, og jeg spurte om de ikke kunne se konsekvensene av å kun legge til rette for oppdrettsaktivitet. Nå var Norvoll ikke lenger villig til å diskutere, og ønsket meg en god dag mens jeg ønsket ham en dag med dårlig samvittighet for å løpe kapitalens ærend.

Vega kommune har støttet avgjørelsen - naturligvis. Kommunen støttet etableringen av oppdrettsanlegg ved Skogsholmen og Omnøy, midt i et oppvekstområde for uer, kveite, kysttorsk og reker. De støttet også ny oppdrettslokalitet ved Hysvær, og igjen var argumentet økt sysselsetting. Jeg ønsket i den anledning å få vite hvor mange arbeidsplasser det ble ved førstnevnte etablering. Det burde være lett å besvare, men gjentatte henvendelser til kommunen var resultatløse. Etter noen dager fikk jeg imidlertid rådmannen i tale. Hun kunne ikke svare på om noen var blitt sysselsatt i forbindelse med oppdrettet – det måtte ordføreren svare på.

Ukjent sysselsetting

Det er da ganske underlig at en rådmann ikke vet noe om en svært omtalt, økt sysselsetting i egen kommune? Gjorde flere forsøk på å få ordføreren i tale; la igjen beskjed om å bli oppringt eller få melding om antall sysselsatte ved nevnte oppdrettsanlegg, men hørte ingenting. Jeg har hevdet at omtalte oppdrettsanlegg ikke har medført økt sysselsetting i Vega i det hele tatt og mener tausheten fra kommunen er bekreftelse god nok.

I forbindelse med oppdrett blir slakteanlegg ofte trukket fram. Men hvor lenge vil slakting på land være aktuelt? En rapport fra 2008 fra Nofima Marin, omhandler et gjennomført prøveprosjekt av slakting på båt. Hovedmålet var å teste avliving og bløgging , direkte fra oppdrettsmerd, i nær full industriell skala og danne grunnlag av all slakting ved Marine Harvest, region vest. Erfaringene har vært så gode at Marine Harvest nå ønsker å legge om all slakting i Sør-Norge. Det er neppe lenge før all slakting også i Nordland går over til denne metoden.

Spesialfartøy for frakting og foredling av laks er allerede prosjektert. Jeg tror det blir med laksen som med annen fisk; den blir transportert til lavkostland for foredling. Det gir ikke mange arbeidsplasser!

Slutt på reke- og krabbefiske

Jeg har i mange leserinnlegg pekt på skadevirkningene ved oppdrett, skadevirkninger som har ødelagt eksistensgrunnlaget for bosetning på kysten. I min oppvekst var det et rikt torskerusefiske i nærområdene på Helgeland. Hver uke hentet brønnbåter levende torsk fra mindre fiskekummer. Det var fiskemottak på nesten hvert eneste sted med butikk der kystfiskerne kunne levere sin fangst. Den ble fraktet hovedsaklig til Trondheim, men også til Bergen og Oslo. Mange var sysselsatt i disse fiskeriene; også en god del rekefiskere. Nå er kysttorsken så godt som borte, rekefiskerne gir opp, for rekene er forsvunnet. Samme skjebne venter krabbefiskerne, for det blir stadig mindre krabbe, ifølge en krabbefisker fra Herøy.

For tiden streiker skoleungdom over hele Europa. De sier at vi eldre/voksne raserer resursene og tar fra dem fremtiden. Når skoleungdom kan se hvor vi er på vei, burde den eldre generasjon våkne. En skulle jo tro lokale media ville heve sin røst og advare mot slik utvikling, men nei!

Oppdretten – vår hellige ku

I en leder i Helgelands Blad får for eksempel fylkesrådman Tomas Norvoll full støtte og ros for sine argumenter for oppdrettsanlegg ved Søla. I lederen blir det nærmest harselert over vernetanken og det hevdes at Vegaøyans verdensarvstatus bør sies opp hvis den viser seg å bli til hinder for oppdrettsnæringen, for uten oppdrett kan Vega kun bli et museum! India har hellige kyr – men sannelig er ikke vi langt etter med «hellig oppdrett!»

Det skrives - som sant er - at de som bor på kysten i stor grad knytter sine liv og fremtidig utvikling til dyrking og røkting av havet. Hvis avisen mener det, er ikke kun oppdrett rett medisin for fortsatt eksistens på ytre Helgeland. Her løper avisen - i likhet med mellom andre fylkesrådmannen - kapitalens ærend.

IRIS skriver «vrøvel»

For eksempel ble mitt leserinnlegg om den publiserte rapporten fra IRIS (International Reseach Institute of Stavanger) nektet tatt inn i avisen. Rapporten viser til at lusegift brukt i oppdrettsnæringen er langt farligere enn før antatt. Over 120.000 tonn slik gift er dumpet i havet de siste årene.

Avisen betegner rapporten som ”vrøvel” og kommer med egne oppfatninger om hvorfor rekene er forsvunnet fra tidligere rike rekefelt. Etter min mening er det ganske fantastisk at en lokalavis hevder å vite bedre enn forskere og yrkesfiskere hva årsaken er til at reker og fisk forsvinner langs kysten.

Det som skjer er ikke bare trist, det er svært skremmende: På Vestlandet kaster man fisk fordi den er uspiselig; den er stappet med pellets. Dette avfeies av oppdrettsnæringen med at det er fiskens egen feil; den har spist for mye! Her må det sannelig være tale om svært avansert forskning!

Oppdrettsnæringen i Danmark, USA, Island og Canada har allerede etablert oppdrettsanlegg i lukkede anlegg på land. Nå må snart Norge våkne og kreve at også vi etablerer landbasert oppdrett!

Einar Ebbesen

Senterpartiet