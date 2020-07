Kjære videregående elever

Debatt

Sunniva Meyer Sørensen har i 2020 bestått

HSHSF1 - - - -helse- og oppvekstfag

HSHUD2 - - - -hudpleie

PBPBY3 - - - - påbygg. gen. studiekompetanse

og har oppnådd generell studiekompetanse.»

Slik lyder vitnemålet jeg nå fikk, 5 år etter at jeg sluttet på videregående, fordi jeg var lei. At det var andre faktorer som også spilte inn er klart, men det var for enkelt å bare hoppe av.

«Bare et friår, så søker jeg meg inn igjen.» Ja, nå ble det friåret til 3,5 år, og jeg har vært i jobb alle disse årene og tjent penger. 50% jobb det siste halvannet året, fordi jeg skulle ta påbyggingsåret som privatist. For å begynne på videregående skole og kun ha mulighet til å jobbe ettermiddag/kveld og helg ville kostet for mye i tapt inntekt.

Å ta det som privatist skulle være så enkelt, det var bare å betale 31 000 kroner til NKI og følge kursene der over nett, med innleveringer og tilbakemeldinger. Bøker kjøpte jeg helt nye til 5000 krorner. Men så var det ikke så enkelt å sjonglere med skolearbeid, jobb, familieliv, sosialt liv, husarbeid og alt annet som opptar tiden som jeg trodde. Kursene gjennom NKI vil jeg forsåvidt ikke anbefale heller, da de ikke går igjennom det pensum som kreves for å bestå en eksamen og det ikke var veldig gode svar å få fra lærere og veiledere generelt.

Plutselig var det tid for å melde seg opp til eksamen, og betale eksamensavgift, 1150 kroner per eksamen. Jeg startet med 5 av 8 eksamener våren 2019, 5750 kroner. Eksamensperioden gikk fort og jeg besto alle eksamener. Så kom høsten og det var igjen 3 eksamener å melde seg opp til, her var jeg så heldig at jeg fikk det gratis gjennom opplæringstjenesten, dette kun ved flaks og det å ha møtt de rette folka. Det var også disse folka som gjorde at jeg fikk gjennomgå forskjellige forsøk i naturfag med en lærer på den lokale videregående skolen, dette også gratis. For forsøk, det må man gjennom i naturfag, det er en del av eksamen, og jeg tenker det er svært få som har utstyret som trengs for disse forsøkene liggende i en skuff hjemme. Jeg besto 2 av 3 eksamener høsten 2019 og måtte ta den siste våren 2020, men denne gangen betale eksamenavgift på 1150 kroner, da det var 2. gang jeg meldte meg opp i dette faget.

Til nå har jeg ramset opp beløp som har dukket opp underveis i studietiden. Til sammen kostet det meg 42 900 kroner. Men når jeg gikk ned til 50 prosent jobb for å ha tid til studiene (kombinert med familieliv), søkte jeg stipend og lån hos lånekassen. Lånet etter et tidligere år på videregående og lånet jeg tok opp nå endte på 153 000 kroner. Til sammen har jeg brukt 195 900 kroner på å fullføre videregående skole, fordi jeg tok for lett på å hoppe av skolebenken. Og jeg har en plan om å fortsette å studere og få en utdanning, som igjen vil kreve stipend kombinert med studielån.

Så kjære videregående elever:

Jeg skjønner det til tider er umotiverende, slitsomt, kjedelig og gørr på skolen. Men det er nå dere har muligheten. Muligheten senere kan koste mye, både tid og penger. Nå har dere muligheten til å rekke opp hånda om det er noe dere lurer på, dere slipper å vente i 1-6 timer på svar via epost. Dere slipper tapt lønn, tapt tid med familie og venner. Stå på, gi det dere har, benytt hjelpemidlene rundt dere og lærerne som er der for dere, som ser dere og som hjelper hver enkelt av dere til å nå målene deres.

Det er faktisk veldig kjedelig og gørr å være 23 år, uten påbegynt utdanning og ha 153 000 kroner i studiegjeld, bare fordi det var lett å hoppe av skolebenken også.

Jeg har vært heldig som har en samboer som har støttet meg i dette og som har syntes det har vært greit at jeg ikke har kunnet bidra så mye økonomisk, og at jeg mest sannsynlig vil være student i 4 år til. Noe jeg er veldig takknemlig for og ikke alle kan forvente.





Sunniva Meyer Sørensen,

Brønnøysund