Welcome to port Garasjeport

Debatt



Formannskapet har besluttet å gi Lor Eiendom AS dispensasjon fra både reguleringsplan og fra plan og bygningslov. Det begrunnes med at det er for kostbart for utbygger å bygge garasjekjeller.

I motsetning til andre utbyggere i nabolaget behøver ikke Lor Eiendom AS 1,25 parkeringsplasser per leilighet og de 8 som nå er tiltenkt bygget fortrenger regulert næringsareal i 1. etasje.

Vi skal altså i kystbyen Brønnøy besmykke de siste fasadene mot havet med flere garasjeporter på grunnlag av utbyggers prosjektøkonomi. Jeg sier flere garasjeporter fordi vi allerede har noen i apotekergården og med den presedensen dette vedtaket skaper er fritt frem for alle utbyggere å søke om det samme.

Da når endelig havneskurene blir revet kan de åpenbare seg fra havet som firkantede perler på en snor. Det blir det perfekte vitnesbyrd om næringsbyen Brønnøysund hvor det er nok å love å ikke parkere i gaten ...

Jeg velger å tro at dette er et arbeidsuhell og at våre politikere nå gjør alt i deres makt for å reversere dette vedtaket. Vær så snill!





Harald Krokaa