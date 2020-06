Hva er rådmann Thorsens agenda mot Brønnøy Havn?

Debatt

Det kan ikke være tvil om hva han vil, han har til og med sagt det høyt og tydelig i Brønnøysunds Avis. Han vil kvitte seg med havnesjef Sølvi Kristoffersen. Men hvorfor? Eller er det foretaket han vil bli kvitt, så han kan styre selv?

Slik jeg ser det, har vi en dyktig havnesjef med høy integritet og med havnas beste interesser for øyet. Opp gjennom historien har det å opparbeide gode havneforhold vært svært viktig for byen og kommunen. Da har erverv av egnede arealer vært mål nummer én. Havnefogden har vært en viktig person på kaia og i bybildet, byen er bygd opp rundt skipstrafikken.

Da er det skremmende når forkunnskapsløsheten får råde. Brønnøy kommune har byttet til seg areal, som de ikke vil betale for. Et krav på 2.230.000, har fått stå i mange år. I tillegg har Brønnøy kommune nå gjort et makebytte som koster havna 25 millioner kroner. Hvis rådmannen bekymrer seg så veldig for havnas økonomi, synes jeg at han kan foreslå at kommunen betaler tilbake disse beløpene. Likeledes skalter og valter kommunen med arealene på Gårdsøya. Kanskje det er disse forpliktelsene overfor havna rådmannen gjerne vil bli kvitt?

Lover og regler kommer rådmannen ikke utenom. Brønnøy Havn er et kommunalt foretak (KF). Det eies av Brønnøy kommune, men noen god eier er kommunen ikke. At havna er et KF har falt mange politikere tungt for brystet, samtidig som det har vært status å være med i havnestyret. Brønnøy kommune har praktisert gjennomgående representasjon i alle år, noe som ifølge ny kommunelov ikke lenger gjelder. Jeg håper at havnas vedtekter er oppdatert på det punktet. Det gjør at styret ikke lenger skal bestå av politikere, men kan ha et mer profesjonelt styre. Personer med kunnskap og havnas interesser for øye.

Brønnøy Havn er underlagt Havne- og farvannsloven, som gjør at, i motsetning til andre kommunale foretak, kommunen ikke kan røre havnekassen/havnekapitalen. Havnekapitalen består for det meste av arealer. Rådmann og ordfører har tale- og forslagsrett. Rådmannen kan ikke instruere havnesjefen. Er det det som plager ham?

Byggekomitéen har vært en underlig konstellasjon. Med ulovlig mandat ifølge advokaten fra Østgård. I tillegg har den bestått av personer som er ansatt i Brønnøy kommune og direkte underlagt rådmannen. Som ikke kan instruere havneforetaket.

Jeg har lest hele revisjonsrapporten som ligger på bordet til onsdagens kommunestyremøte. Den kan ikke omtales som annet enn heftig. Spørsmålet jeg sitter igjen med er: Er den et bestillingsverk? Det refereres til hvem som mener hva, tror og føler. Tidligere styreleder og nestleder står sentralt, og byggekomitéen er viktig. Men hva med havnesjefen?

Jeg fulgte en del havnestyremøter i forrige periode og fikk etterhvert følelsen av at registerbygget og Søren Nielsen AS (SNAS) interesser var viktigere enn havna. Man skulle tro at byggekomitéens leders ansvar var å ivareta havnas og kommunens interesser i saken. På et møte refererte han til en telefonsamtale en sen kveld, som handlet om å høre hva SNAS mente om forslagene som lå på bordet.

I diskusjonen om sikkerhet, har registrene hele tiden sagt at bygget bare er et vanlig kontorbygg. Jeg tviler sterkt på at et bygg som inneholder så mye data om næringsliv og privatliv til landets innbyggere ikke med tiden vil få et pålegg om sikkerhetssoner. Som kommer i tillegg til Hurtigrutas sikkerhetssone. Hva da?

Det er mer enn merkelig, når SNAS har fått gjennomslag for sine planer, at de i tillegg skal bestemme så mye angående nytt havnebygg. Nesten ned til den minste detalj! Det er direkte frekt, hvordan kunne byggekomitéen gå med på slike betingelser? Prisen på 16.000 kroner per kvadratmeter de opererer med, er priser som er forlatt i lille Brønnøysund for år siden. Nå er det 30.000-35.000 kroner per kvadratmeter som gjelder. Og flertallet i havnestyret som stemte ned forlengelse av bankgarantien. Visste de hva de gjorde?

Jeg håper vi får et representativt havnebygg på den lille plassen som er igjen på kaia. Et bygg i fire etasjer, som kan matche rekka bortover. Sett fra sjøen bør det være slik. Så har jeg en drøm om at Brønnøy bibliotek kan få bruke en etasje, et bibliotek på kaikanten hadde vært flott. Som det sømmer seg en liten kystby!





Aasa Storlien