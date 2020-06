Bli med på rydde-dugnad i Brønnøy

Debatt

Vi er nærmere 8.000 innbyggere i Brønnøy som er glade i kommunen vår og er opptatt av bolyst og en trygg oppvekt og alderdom.

Som folkevalgte har vi et ekstra ansvar og vil oppfordre alle innbyggere sammen med kommune, grunneiere og næringsliv å ta i et ekstra tak nå i juni for å rydde opp.

Det kan være snakk om bilvrak, piggtråd, byggavfall eller annen forsøpling. Både SHMIL og Bil1din har gode ordninger for mottak av spesialavfall og kjøretøy.

Når vi inviterer folk hjem så rydder man og vasker litt, det samme gjelder nå når vi inviterer hele landet på sommerferie her på Helgeland så forventer de at det ser greit ut og at fantastiske naturopplevelser ikke blir reduserte pga. sår i naturen.

Men det som kanskje er viktigst er tryggheten for at ikke barna våre som leker blir skadet og at vi alle kan trives bedre sammen her i kommunen.

Bolyst og trivsel er avgjørende for at vi igjen kan vokse som kommune og sammen kan vi altså gjøre en forskjell!

Bli med på dugnaden!

Med vennlig hilsen fra v. Anne Risbakk (AP), Kristoffer A. Moe (SP), Erik Gjemble (H), Margrethe A. Moe (SP), Geir Lien (AP), Kari Johanne A. Johansen (SV) og Rune Moe (H), alle fra Driftsutvalg 2 i Brønnøy kommune.