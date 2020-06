Havnekrigen

Debatt

Den årelange krigen om Brønnøy havn har fått et nytt kapittel.

Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra Brønnøy kommune levert en forvaltningsrevisjon av Brønnøy havn KF på ikke mindre enn 173 sider. Rapporten inneholder, blant mye annet, en sterk kritikk av havnesjefen.

Nåværende styreleder i Brønnøy havn karakteriserer rapporten som lite konkret og sier at arbeidet med rapporten egentlig har vært unødvendig ressursbruk fra alle parter. Etter å ha lest mesteparten av rapporten støtter jeg styrelederens konklusjon fullt ut. Dagens styreleder har også tilbakevist rapportens kritikk og feil i en detaljert og faglig tung redegjørelse.

Jeg vil sammenligne rapportens kritikk av havnesjefen i Brønnøy som om havnesjefen i Narvik eller Namos skulle ha fått kjeft for ødeleggelsene i sine respektive havner etter bombingen under 2. verdenskrig. Forskjellen er at i Brønnøy er krigen enda ikke over.

Det er lett dokumenterbart at havnekassen i Brønnøy har lidt store tap de senere årene. Årsaken er at registerbygget sakte, men sikkert vokser seg stadig større på bekostning av havnas utviklingsmuligheter. Havnebygg og havnelager er revet, men usikkerhet og strid om såvel bankgaranti, parkeringsplasser, kaiareal, kravspesifikasjoner og størrelse på nytt havnebygg florerer stadig.

Bakgrunnen er delvis uklare eiendomsgrenser i havneområdet mellom kommune og havn, men viktigst er en merkelig prosess med ukjent agenda i forrige havnestyre.

Med undring opplevde vi gjennom fire år en uhellig allianse mellom en kristensosialist, en pensjonert hærfører og en representant for Frimurerlosjen som skapte mye styr for å gi en utenbys utbygger gunstigst mulige forhold på bekostning av havnas lovbestemte interesser.

Dette er den kampen havnesjefen har stått i for å beskytte havnekapitalen på vegne av kystbyen. Kritikken av havnesjefen i forvaltningsrevisjonen handler primært om at hun ikke har budsjettert detaljert nok med hva dette forsvaret har kostet. Revisjonen kritiserer altså havnesjefen for å gjøre jobben sin.

Det er interessant å merke seg at det er en av havnesjefens argeste kritikere fra det forrige havnestyre som har fått Brønnøy kommunestyret til å bestille en forvaltningrevisjon av Brønnøy havn. Det er vanskelig å se hvilken verdi revisjonen har, og for hvem.

Etter min oppfatning hadde prosessen rundt utbygginga på kaia hadde hatt mer nytte av en krimreporter enn en revisor.

Når revisjonsrapporten snart skal behandles i kommunestyret er det 3 spørsmål som bør stilles;

1. Hva har revisjonen kostet? 2. Hvem betaler? og 3. Hvem har nytte av den ?

Iver Dreiås

