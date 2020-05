Rådmannen og uro i organisasjonen Brønnøy kommune

Debatt

Det lakker og lir mot sommer, og vi håper vel alle på godvær her hjemme i år og at vi snart skal få bukt med koronapandemien som hele verden er berørt av. I tillegg håper jeg også på bedre tider i forhold til den store uroen som har særpreget Brønnøy kommune gjennom flere måneder, og som har vært mye omtalt i Brønnøysunds Avis.

I lengre tid har det stormet rundt rådmann Helge Thorsen. Han har med rette fått mye kritikk for å ha hengt ut kommunalt ansatte offentlig og for å ha gjort store omorganiseringer, uten at verken politikere eller tillitsvalgte har medvirket til denne beslutningen. Jeg velger å bruke ordet beslutning, da det faktisk har vært fullstendig mangel på prosess. I tillegg til dette foreligger det nå hele fire varslingssaker på rådmannen vår. Det nytter lite å skilte med å være juristutdannet, når man med viten og vilje bryter lov- og avtaleverk. Når den øverste administrasjonssjefen i tillegg, så til de grader bryter de etiske retningslinjene som han selv i sin stilling er satt til å forvalte, blir det hele rett og slett tragikomisk.

Dette handler i bunn og grunn ikke om partipolitikk, slik jeg ser det. Uavhengig av når varslingssakene mot rådmannen blir behandlet, burde det være mer enn nok for politikerne og hatt medarbeidersamtale med rådmannen om for lenge siden, jamfør det som har kommet fram i media.

Om jeg hadde fått bestemme, så vet jeg godt hvem jeg skulle sagt opp, men jeg skal selvfølgelig ikke falle for fristelsen til å si opp rådmannen i all offentlighet, for slikt gjør man jo bare ikke, eller?

Kjennemerket på et godt arbeidsmiljø er ikke at det er konfliktløst, men at det er konfliktløsende (David Gjerp). Ut fra det jeg har sett og lest i avisa, virker det dessverre ikke som vi har en konfliktløsende rådmann, og derfor må jeg tilkjennegi at jeg er spent på hva som kommer ut av både medarbeidersamtalen og varslingssakene. For Brønnøy kommunes skyld og våre innbyggere, håper jeg uansett at stormen skal stilne og at vi får fred og ro til å kunne nyte godværet som jeg krysser fingrene for at vi får i sommer.

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Brønnøy