Om prosessen videre i «Nye Helgelandssykehuset»

Debatt

Vega har vært en av de 12 kommunene som har arbeidet sammen i sykehussaken. Vegas klare standpunkt var ønske om ett felles Helgelandssykehus sør for Korgfjellet. Som en kommune med en av landets lengste og mest kronglete reisevei til sykehuset, avhengige av ambulansebåt og værgudene, er vi ikke på noen måte tilhengere av den omfattende funksjonsfordelingen som har skjedd i Helgelandssykehuset de siste tiårene. At en pasient blir kjørt fra det ene sykehuset til det andre for å få utført behandlinger som kunne vært utført på ett og samme sted, anses for meg ikke tilfredsstillende.

Reisen til sykehuset i Mo i Rana fra Vega tar i beste fall tre-fire timer én vei, og et sykehusbesøk kan derfor ikke gjennomføres på en dagsreise. Vegas bekymring var derfor stor da ressursgruppen anbefalte ett sykehus på Helgeland lokalisert til Rana kommune. Dersom denne konklusjonen hadde blitt stående, ville dette nærmest være kroken på døra for Vega som framtidsrettet øysamfunn. Dette var nok opplevelsen til de fleste av kommunene på Sør- og Midt-Helgeland i desember 2018.

Som svar på dette ble derfor samarbeidet med «de 12» etablert. Som en av tre ordførere som har vært med i dette fra start til dags dato opplever jeg at jeg har god kjennskap til prosessen, arbeidet og samarbeidsklimaet i alliansen. Jeg kan med hånden på hjertet si at samarbeidet har vært svært konstruktivt. At samarbeidet nå kritiseres og til dels latterliggjøres i enkelte miljø sier for meg mer om avsendernes kunnskapsløshet enn om arbeidet som faktisk er lagt ned i denne saken fra kommunenes side. Beskjedent nok mener jeg arbeidet til de 12 kommunene, langsiktig og over tid, med 21 deltakende ordførere i to valgperioder, i stor grad bidro til at helseministeren falt ned på sitt vedtak, omhandlende ett hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, og ett akuttsykehus i Rana.

Stor er imidlertid min forundring når jeg nå registrerer den høylytte og unyanserte krangelen som åpenbarer seg i ulike kanaler. Tolkningen av lokaliseringsspørsmålet er et hett tema, der striden står om en beliggenhet i en omkrets på 20 minutter fra Alstahaug rådhus. Denne framtoningen oppleves for en utenforstående øyboer som smålig og lite sympatisk, nok mer begrunnet i ønske om arbeidsplasser utenfor egen stuedør enn den samlede helsegevinsten på Helgeland.

At Høie pekte på hovedsykehuset til Sandnessjøen og omegn opplevde alle vi 12 som en stor seier, i motsetning til hva lederen i Helgelands blad 25.5 mer enn antyder. Da ett felles Helgelandssykehus ikke var politisk gjennomførbart, anså vi alle Høies vedtak som det nest beste alternativet. Nybygg og hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn gav fremdeles muligheter for et fremtidsrettet sykehustilbud for hele Helgeland.

For det er imidlertid mye som synes å være glemt av allmennheten i Høies vedtak, som er et langt mandat med 9 punkter som inneholder mye mer enn en bestemmelse om lokalisering. Eksempelvis sier punkt 5: styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner.

Dette sier tydelig at det som er vedtatt av helseministeren ikke er to «likeverdige» sykehus med like funksjoner, men viser derimot med all tydelighet at sykehuset forutsettes å funksjonsfordele spesialiteter seg imellom også i framtiden, og at pasientene igjen må kjøre mellom sykehusene for å få utført nødvendig behandling, noe her og noe der.

Innholdet i sykehusene skal avgjøres i konseptfasen. Helseministeren understreket at det er i denne fasen dimensjoneringen av tilbudet og hensiktsmessig oppgavefordeling skal avgjøres. Det er derfor etter min mening svært mye viktig arbeid som gjenstår i ukene og månedene framover. At kommunene blir kritisert for å bidra med ressurser inn i denne fasen er for meg uforståelig. For meg som vegværing er nemlig innholdet i hovedsykehuset ufattelig mye viktigere enn om sykehuset ligger på den ene eller den andre siden av Helgelandsbrua.

Helgelandssykehuset må i konseptfasen utfordres på å utvikle et faktisk hovedsykehus for hele Helgeland, inkludert Nord-Helgeland, med gode og robuste tjenester et hovedsykehus verdig. Flest mulig av Helgelandssykehusets spesialiteter må lokaliseres til hovedsykehuset. Ikke minst vil lokaliseringen av kreftkirurgien bli av avgjørende betydning, og her ser vi allerede at det utspilles en kamp med mange triste og uverdige konsekvenser. Helgelandssykehusets omdømme står på spill dersom dette ikke snarlig håndteres på en god måte.

Kommunene kan selvsagt velge å lene seg tilbake og håpe på at tingene ordner seg helt av seg selv, slik Træna nå har tatt til orde for. Men med vedtaket om hovedsykehus i Sandnessjøen i 97 friskt minne tillater jeg meg å tvile på denne taktikken. Jeg står derfor inne for et fortsatt samarbeid mellom kommunene som ønsker et sterkt hovedsykehus til Sandessjøen og omegn, et samarbeid basert på respekt, gjensidig tillit, og kommunenes evne til å se behovene til pasientene i en hel region.

Jeg tror at samarbeid gjør sterk, og at vi i fellesskap vil kunne bidra til framtidens spesialisthelsetjeneste utvikles på en god måte i nært samarbeid med helsetjenesten i kommunene. Jeg er stolt over arbeidet, samholdet og resultatet alliansen sør for korgfjellet har gitt. Mange har ofret mye i denne kampen, ikke minst kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane, og disse fortjener all mulig respekt også i det videre arbeidet. Om resultatene til alliansen i redaktør Hofstads verden karakteriserer en «taper-gjeng», så tilslutter jeg meg med glede denne taper-gjengens samarbeid også framover.

Andre Møller

Ordfører i Vega