Lokale tingretters fremtid – for tidlig å feire?

Debatt

Det er særdeles gledelig at Stortingsflertallet – nok en gang – synes å være villig til å beskytte distrikts-Norges tingretter mot Domstoladministrasjonens utrettelige angrep. Men reaksjoner vi de siste dagene har sett fra m.a. Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen, enkelte partipolitikere og i lederartikler i flere av landets største aviser, viser dessverre at faren fremdeles ikke er over. Et sterkt og klart stoppsignal fra lokalt hold er fortsatt viktig.

Domstolkommisjonen prosederte en av Domstoladministrasjonen forhåndsdefinert løsning, der motforestillinger og alternativer ble ofret liten oppmerksomhet. Med en mindre storbydominert sammensetning av kommisjonen kunne og burde også andre kvalitetsfremmende alternativ til den foreslåtte rasering ha blitt fremmet.

Departementets kosmetiske endringsforslag er sikkert ment å delvis skulle imøtekomme de mange velbegrunnede innkomne negative høringsuttalelser. Realiteten er likevel at det også denne gangen gis tilslutning til forslaget om å redusere antallet tingretter. Det er å håpe at Departementet når saken snart skal legges frem for Stortinget, kanskje har innsett at borgerne i distrikts-Norge ikke aksepterer ytterligere sentralisering av domstolene.

I et rettssikkerhetsperspektiv kan det reises tvil om den foreslåtte konsentrasjon av et striglet elitefagdommerkorps plassert i et fåtall av landets største byer, vil være en bedre garantist for fortsatt frie og uavhengige dommere enn det vi hittil har hatt. Slik jeg ser det er det viktigere for rettssikkerheten med nærhet mellom domstolen og borgerne, enn med nærhet mellom dommerne innbyrdes

Det er nå særlig viktig at man fra distriktene klart sier ifra om at størrelsen på domstolene verken er problemet eller nøkkelen til løsningen. Andre tiltak må tas i bruk, slik at man på annen måte effektivt kan bidra til en styrking av rettssikkerhet også for borgerne i distrikts-Norge.

Alternativer til sentralisering

Tilpassing av domstolene til endrede behov og muligheter er nødvendig. Men nedleggelse av dagens små distrikts-domstoler er verken nødvendig eller ønskelig. I stedet må man se hen til hva man med basis i dagens struktur, med mindre drastiske inngrep faktisk kan få til av forbedringer og effektivisering.

Målet må være å finne frem til tiltak som muliggjør opprettholdelse av kompetente, kostnadseffektive velfungerende domstoler i de lokale brukernes nærmiljø.

Styrking av de små tingrettene

Som tidligere mangeårig domstolleder ved en av landets minste tingretter har jeg flere ganger pekt på ulike tiltak som både hver for seg og/eller samlet ville kunne sikre opprettholdelse av en fortsatt desentralisert domstolstruktur.

I en egen høringsuttalelse til departementet har jeg på ny fremmet forslag til en rekke slik tiltak. Der har jeg også listet opp hvilke krav som må stilles til domstolen som del av en distriktsvennlig rettspolitikk. Kravene er mange og konkrete . For min del mener jeg fremfor alt at det som er særlig viktig er at domstolen har en selvstendig stabilt tilstedeværende lokal domstolleder. Embetsledelsen krever dedikert lokalt engasjement og stabil lokal tilstedeværelse, mens administrative ordinære rutineoppgaver gjerne kan samordnes/samles for flere domstoler.

Hvem styrer denne prosessen?

Domstoladministrasjonen, senest med Domstolkommisjonen som redskap har over lang tid vært en aktiv pådriver for økt sentralisering som eneste mulige løsning. Erfaring har også vist, til tross for motforestillingene som særlig gjennom en rekke velbegrunnede motinnlegg fra hele distrikts-Norge nå er fremkommet, at det dessverre er grunn til å frykte også nye mer og mindre fordekte sentraliseringsinnspill fra det hold.

Når saken i juni kommer opp til behandling i Stortinget er det derfor ikke nok å stemme imot evt. nye sentraliseringsforslag! Det er i tillegg nødvendig at Stortingsflertallet samtidig også gis klare politiske og evt. rettslige anvisninger om sin styringsrett, m.a. gjennom regler om behandlingsmåten for saker der Domstoladministrasjonen ønsker endringer i den til enhver tid gjeldende domstolsorganisering.

Gjennom slike klare forpliktende politiske vedtak må de berørte kommuner, lokale brukere og ansatte ved den enkelte domstol dermed nå kunne gis trygghet og nødvendig langsiktig arbeidsro for iverksetting av tiltak for fortsatt kompetent og kostnadseffektiv lokal rettspleie.

Roald Tørrissen

Sorenskriver i Brønnøy 1994 - 2017