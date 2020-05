Bruk Biskopholmen til bobilcamp!

Debatt

Covid19 og konsekvensene av pandemien er alvorlig for samfunnet vårt, vi merker det på vår frihet, vi har mange som står uten jobb, vi har bedrifter som allerede har gått konkurs og vi vet fortsatt ikke hvordan og når vi kommer gjennom dette. Men det vi vet er at grensene til Skandinavia er stengt til minimum 15. juni og til andre deler av Europa minimum 20. juli og at det norske folk er nå oppfordret til å legge ferien innenlands både kortreist og langreist, dette må vi raskt ta tak i! Derfor ønsker vi i Brønnøy Høyre å legge til rette for en sommer som resulterer i at butikkansatte kommer tilbake i jobb, at spisestedene får tilbake omsetningen, at overnattingsstedene får besøk igjen og at hele reiselivs- og opplevelsesnæringen vil overleve denne pandemien og kanskje bidra til at vi på sikt kan komme styrket ut av denne prøvelsen!





Sammen med Brønnøy Senterparti og Brønnøy FrP gikk vi på valg til å stimulere til økt næringsutvikling og at Brønnøy skal bli en JA-kommune! Når tidene er tøffe må vi krumme nakken og gå på! Et av områdene som vi vet har store synergier i Brønnøy er sommertrafikken av turister som legger igjen store summer her i området. Normalt så kommer disse i bobiler fra Tyskland, fra cruiseskip eller Hurtigruten mens andre flyr hit for å ha sykkelferie eller kommer med båt til vårt vakre Helgeland!

I år blir det annerledes. Bobilsalget går til himmels og det samme gjør båtomsetningen, folk vil kjøpe fritidseiendommer eller pusse opp og mange vil se mot Helgeland og kanskje komme i privatbil med telt og sykler! Interessen for norske tradisjoner er voksende, norsk mat og helst lokalprodusert mat er økende dette viser bl.a. den populære REKO-ringen.





Audun Pettersen hadde en ide som Ørjan Moe fikk presentert, kan f.eks Biskopholmen benyttes til bobilcamp i sentrum? Området ligger 15-20 min gange fra sentrum med en koselig tur gjennom Sørbyen. Ørjan Moe (gruppeleder i høyre) og Erik Gjemble (leder for DUII) har vært i kontakt med Algea og Bertil Olsen som disponerer en større tomt på Biskopholmen som med noe tilrettelegging av Brønnøy kommune midlertidig kan benyttes som bobilparkering. Dersom dette er et alternativ så må det gjøres en avtale og det er flott å se at Algea er positive til et slikt alternativ!

Finnes det andre alternativer i Brønnøysund og Brønnøy i tillegg til de eksisterende vi har fra før? Vi oppfordrer folk med gode ideer om å ta kontakt! Vi har allerede pågang i sentrum der norske bobilturister ønsker å ligge en natt eller to og gjerne benytte seg av alt det flotte Brønnøy kan by på. Før fikk vi gjerne et tyvetalls bobiler på Lille Brønnøya, den løsningen eksisterer ikke lengre nå og derfor må vi tenke kreativt for å se hvor kan vi legge til rette for turistbesøk. På Valen har vi i dag bobilcamp, men sannsynligvis alt for lite kapasitet om vi får et boom på innenlands feriereiser i sommer og høst.





Leif M Slotvik som er styreleder i Brønnøy Havn og sitter i kommunestyret (1. vara) sier følgende; «vi har gått til valg på å legge til rette for nye arbeidsplasser og å se muligheter i stedet for utfordringer. I tillegg til at mange helt sikkert kommer med bobil til Brønnøy så vil flere besøke oss med båt i sommer, kanskje må vi også her se på ulike alternativer for å legge til rette for mer besøk.»





Ørjan Moe som sitter i kommunestyret og er gruppeleder oppfordrer alle med gode ideer og ta kontakt! «Vi har mye å tilby av gode matopplevelser og en fantastisk natur her på Sør-Helgeland, vi må legge til rette for en næring som også gir masse positive synergier til andre bransjer, vi kan bli bedre på å ønske folk velkommen til Brønnøy!»





Erik Gjemble som er vara til kommunestyret og leder for Driftsutvalg 2 i Brønnøy forteller; «Dette blir tema på neste utvalgsmøte, hvordan kan vi stimulere til økt næringsutvikling og få reiselivs- og opplevelsesnæringen til ikke bare å overleve men å utvikle seg videre? Kan vi gjøre kortsiktige tiltak nå i forbindelse med norgesferie? Vi har jo så mange fjelltopper, vi har Torghatten og så mye mer å by på!»





Erik Gjemble, Leif Morten Slotvik, Ørjan Moe