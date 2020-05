Debatt

13. mai kunne vi endelig møtes fysisk til kommunestyremøte etter korona-nedstengingen. Det var med stor begeistring, at vi reiste oss og applauderte for den enorme innsatsen alle ansatte i Brønnøy kommune har utført i forbindelse med koronakrisen. Til tross for en lang og krevende dag, kjenner vi på en iver etter å fremheve én av sakene fra dette møtet, nemlig Cathrine Thetings orientering om regionalt skolefaglig ressurssenter (RSR). Som oppvekstsjef har Cathrine stått i bresjen for å etablere senteret som en felles satsning for de fem kommunene på Sør-Helgeland. Senteret gir veiledning og rådgivning til skolene i regionen. Som eksempel kan nevnes utarbeidelse av gode systemer og verktøy for å ta tak i mobbing på skolen. Det jobbes bredt i det skolefaglige ressurssenteret og faktisk er fylkesmannen så positiv og imponert at det er bevilget 3,3 millioner. Vi ønsker å gi honnør til det gode arbeidet og ser frem til å følge med videre!

Vi ønsker også å gi ros til Ungdomsrådet som har holdt engasjerende appeller for oss i kommunestyret! Når dere ungdommer forteller oss hva som er viktig i deres hverdag, kan vi politikere prøve å legge til rette. Dere unge er fremtiden vår, og vi ser frem til mer samarbeid med dere!

Men skoleeier, hvem er det? Jo, det er blant annet vi som er valgt inn i kommunestyret. I Brønnøy får vi være skoleeiere for hele fire skoler. Vi i Brønnøy Senterparti ønsker at denne skolestrukturen skal bestå. Det ligger et stort ansvar i å være skoleeier, men også en ambisjon om at vi i løpet av denne perioden skal jobbe for et godt skoletilbud for alle grunnskoleelever i kommunen. Vi ønsker å bidra til trygt og godt skolemiljø, og de rette forutsetningene for god læring. Skolen skal være et sted hvor «skolungan» trives. Til høsten planlegger vi en skoleeierkonferanse og på denne måten ønsker vi bidra til at «det som får fokus får status».

For Brønnøy Senterparti

Synnøve Øverås Dalen og Bjørg F. Jøraholmen