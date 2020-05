Debatt

Jeg vil på vegne av kommunestyret og det politiske miljøet samt ledelsen i administrasjon beklage ovenfor de ansatte i helse og oppvekst og ikke minst brukerne av ROP-tjenesten i Brønnøy. Jeg beklager at det har vært stor usikkerhet i en periode for denne tjenesten. Kommunestyret vedtok i går reversering av vedtak som har blitt gjort tidligere. Denne tjenesten er nå tilbakeført til oppvekst i sin helhet. Jeg vil berømme de ansatte for den jobben og innsatsen de har gjort i denne perioden. Ansatte har hele tiden gjort en god jobb både før og etter omorganiseringen både for brukere og pårørende.

Vil samtidig ønske alle innbyggere i Brønnøy en riktig god 17. mai og håper alle få en fin dag.

Eilif Kristian Trælnes

Ordfører