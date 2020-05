Nye tanker i koronatiden

Debatt

Mange tror det skjer lite i Norge i disse tider. Det er nok arbeidere i førsteledd, eller på golvet som vi sa før, som føler det slik. Leser man nett eller aviser i ledig tid er det masse å sette spørsmålstegn ved.

Føler meg av og til som den lille jenta i rapsåkeren. Rammet inn i margarinreklamen." Ka e de for noke???" Man kan jo stille seg noe forundra over deltagere på et kjent seminar. Ingen skulle vite noe om det. Tangen hadde jo lyst til å be venner andre som var interessante mennesker uten å utdype det noe nærmere. I ettertid skulle man tro deltagerne ikke kjente hverandre. Eksempel Røe Isaksen hadde knapt hilst på han før. Dog var han invitert, og mailene var på fornavn. Er det for jeg er høflig / gammeldags at jeg avslutter offisielle brev med "med hilsen" og for- og etternavn. Og så jeg trodde at departementer var bundet av etikette.

I ettertid har Røe Isaksen funnet ut at skal føre luksusreisen, hotell Hilton og Sting-konserten på reiseregning. Nei, nei ikke med egne penger (Her gjelder ikke HELFO regler. Vi er da ikke noen minstepensjonister, gud bedre) ikke med egne, men med offentlige penger. Skattepenger som vi alle må betale. Alle? De med "en komfortabel inntekt " med en lavere prosent, må vite. En av deltagerne var regjeringsadvokaten når Tangen. Han så ikke noe galt i det. Flere professorer innen jus forteller om tvilsom bruk / på kanten av brudd på en rekke lover.

Da er det lettere å føre saker mot folk sendt til Iran og pisking der, ei ungjente i isolasjon i Kabul eller ei utvisning av ei firebarnsmor for noe som hendte for 15 år siden. Hvor er barnevernet i ovennevnte saker. De vasket sine hender i at barna hadde gode fedre og familier. Si det til fedre som ikke fikk omsorg for sine barn for de hadde feil kjønn.

Men tilbake til seminardeltagerne. Når man hører forklaringer om burde ha skjønt og framsagt med masse eee-er og flakkende blikk eller øyne vendt mot taket eller var det himmelen i en stille bønn om hjelp. Etter all stotringen forsto jeg hvorfor de måtte ha charterfly (uten seteavgift og unntatt det grønne skiftet). Verdens fineste, selvfølgelig. Den norske økonomiske elite kunne ikke ha vanlig charterfly. Det slo meg at selvfølgelig ingen flyselskaper har "Jeg reiser alene " på oversjøiske ruter. Nå er vel ikke siste ord sagt verken i aviser eller andre massemedia. Hegnar hadde et oppgulp om norsk misunnelse i Finansavisen angående dette. Kanskje lurt av han å lese sitt eget innlegg over småbruker og bondelaget for at de mottar subsidier og lager dyr mat, hadde lave lønninger for arbeidere. Jeg sa laga mat, da er det viktigere å delta på et seminar angående kunst og samfunn. Det er jo en smule stil over. De ellers så taleføre Frp, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Tybring-Gjedde: ikke et ord i moralsk ergrelse over bruk av skattepenger. Nei da er det lettere å snakke om og slå ned på sosiale trygder, sosialklienter, arbeidsledige eller flyktningbarn innelåst i sin egen frykt på ei øy i Middelhavet. Det er alltid lett å ta de svakeste. Eller er det at kommer kritikk av dette seminaret kommer det ikke noen storslagen gave til valgkampen 2021. fra de rike onkler.

Nå kan Røkke med små grep få redusert sin skatt med 100 millioner med små grep, ifølge Finansavisen. For å gjenta meg selv. Vi får de politiker vi fortjener. Nå var tretti av Høyres stortingsrepresentanter ute med et støtteskriv til norske bønder. I seg selv en god ting. Dog strakk ikke engasjementet til at de produserte et svar til Hegnars artikkel. Rart at den norske økonomiske elite klager på at vi har dyr mat her i landet. For det første er de jo innenlands sjelden, og kjøper neppe sin mat på Rema, Kiwi som oss andre dødelige. Vil tro at maten er dyrere på Hotell Hilton og andre luksushotell. Den er vel antagelig kjøpt første gang av fattige bønder og landarbeidere uten sosialt sikkerhetsnett og rettigheter. Men den er jo billig, så da så.

Nå er jo dette noen tanker angående aktuelle saker lys av koronatiden. Sotraforbindelsen ble satt i søkelyset av norske ingeniører. Som satte fram samme påstand som jeg om Hålogalandsveien. I begge tilfeller må anbudene splittes opp. Slik det er nå er det kun fire firmaer som kan levere anbud. Tre fra EU og et fra Kina. Verdiskapingen forsvinner ut av landet. I likhet med verdiskapinga av fiskekvotene som havner hos storkapitalen etter næringskomiteen vedtak. Blir neppe omgjort av Stortinget. Ettersom Margunn Ebbesen og sitter i næringskomiteen og ønsker sin tredje nominasjon er det greit at hun svarer nordlandsvelgere på følgende påstander;- Fangsten leveres hvor som helst. Kysten blør på grunn av dette. – Er det sunt for fiskeriene havner på færre og ikke aktive hender, som bor helt andre plasser. Utbyttet tas ut av distriktene.- Regjeringa mangler gode systemer, noe som fører til at kontroller av fangsten blir vanskelig.- Det blir nesten umulig å komme inn i fiskeryrket. Kvoter blir for dyre og små fartøyer blir strukturert bort. Selv ser jeg at når regjering og storkapital (ved hjelp av lobbyister) tenker likt får vi et episenter som meteorologer b.la. ofte uttrykker det. Kan vi kalle vedtaket for "The Perfect Storm". Det bryter ned og legger kysten øde, om enn over tid. Men de rike overlever med utbyttet.

Ser at departementet overprøvde vedtaket angående oppdrett i verdensarvområdet. Det forundret meg at de ikke forlangte lukkede merder og på den måten lage et utstillingsvindu av norsk oppdrett i framtida. Selvfølgelig var det for mye forlangt. Turistnæringa ligger med brukket rygg. Vil eks nordlysnæringa reise seg? Mest triste jeg har sett var hundekjørerbedriften på Svalbard som ikke fikk dekket hundeforet. Hundene er jo kapitalen og driftsmidlene. De får ikke dekket hundefor. Kan noen fortelle om saksbehandlere i staten ikke kan bruke skjønn. Frp har utsett oljearbeidere og industrien til bransjen som nytt velgerpotensial. Faren er at man kan møte seg selv i døren er stor, og som kjent å møte seg selv i den medfører en smule ubehag.

Acer og NorthConnect kan føre til høyer strømpriser på sikt. Oljeprisen er lav og OPPEC har vedtatt reduksjon i produksjon. Men verst er at innenlands skal vi redusere klimagassutslippene 50 prosent innen 2030. Dette er vel Granavolderklæringa og Frp var med på den. Det grønne skiftet er lansert og driftes av Solbergs regjering. Frp ønsker at oljebransjen skal få skatteletteløft. mao. vil at jeg og du skal betale. Eller oss i en samfunnsdugnad som er de nye ordene fra de fire partiene for solidaritet, Jeg ser ikke noe problem at industrien får noen fortrinn. Disse bør gå til de som skaper forbedringer og nyskaping i bransjen så vel i andre bransjer Når man ser en del kommentarer av sympatisører og menige medlemmer fra Frp, men også andre. Ser det ut til at de henter kunnskapen fra valgbrosjyrer og en del nettsteder. Faktum er at det grønne skiftet er en del av regjeringas Solbergs politikk. MDG (De grønne) hengte seg på dette spillet og sjekket verken økonomi eller konsekvenser. De led samme skjebne som seneste gutten i gata som sto igjen og fikk all skylda for rampestreken. Ofte blir svarene da uten motargument, bare latterliggjøring og hets. Vil bare minne om bumerangeffekten.

Når man ser Frp's utgang av regjeringa, når man ser den i lys av etterpåklokskapens viten trer to ting fram 1. flukt og tid at folk skal glemme flest mulig løftebrudd. 2 Plassere Venstre og KrF i en skvis mellom Høyre og Frp. Vi bør vel se iskanten i lys av dette.

Et annet spørsmål hvordan Frp's distriktspolitikk blir fram mot valget. Blir det framtidige industriarbeidsplasser i oljebaserte byer og vil de komme til oss nord for trøndergrensa eller blir det til at ressurser kun skal ut av landsdelen. I det hele, koronatiden er ikke kjedelig. Jeg siterer Flåklypa tidende «No vart det spanande. Fylj med i neste bolk». Å sånn går nu dagan fram mot valget i 2021.

Wilhelm Strindberg

Som lurer på om han skal gå fra irriterende mygg til klegg