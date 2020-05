Nei til redusert skjenketid

Debatt

Jeg leste i BA her om dagen at det var noen som ville diskutere rundt det å redusere skjenketidene i byen. Da var det snakk om å innskrenke siste time, slik at barene vi har avslutter 02:00 istedenfor 03:00 slik som de gjør i dag.

Nå skal Brønnøy se på skjenketidene igjen I dag kan du drikke øl, vin og brennevin til klokken tre på natta i helgene i Brønnøysund. Skal det fortsette? Det skal drøftes i de kommende månedene.

Jeg tenkte at jeg skulle gi dere Brønnøy Høyres mening om akkurat dette, for å gi innsyn i hvordan vi tenker.

Brønnøy Høyre gikk til valg på at vi skulle si ja til næringslivet. Vi skulle ikke bli de som påla bedrifter i Brønnøy kommune ekstra restriksjoner som kan hindre omsetningen de har. Og det har vi ikke planer om å gjøre nå heller.

Konsekvensen av å innskrenke tiden fra 03:00 til 02:00 på fredag og lørdag kan være at vi frarøver utestedene i Brønnøysund de timene i uka de har størst omsetning. Den timen kan ikke sammenlignes med timen fra f.eks. 19:00-20:00.

Et annet poeng er jo at det å innskrenke tiden kan føre til at folk bare holder seg hjemme istedenfor å dra ut. Kan hende man møtes hos en venn, har et sabla godt vorspiel, og ikke tenker på å dra ut før i 12-tiden.

Hvis man da bare har 2 timer før «byen stenger» så er det slett ikke sikkert at folk har så veldig lyst til å dra ut i det hele tatt. Og hvis alternativet er flere hjemmefester, så tror jeg ikke de vil bidra til mer ro i Brønnøysund sentrum.

En god hjemmefest er alltid gøy, men det er andre faktorer som kommer i spill når det er fest hjemme istedenfor at man er på byen. Det er faktorer som annen type rus enn alkohol og ikke-regulert inntak som kan bli ganske alvorlige.

Det er slett ikke sikkert at det skjer, men hvis det skjer vil det bli en vanskeligere situasjon for politiet å løse, for det er ikke sikkert det er folk som er edrue til stede.

Så hvis utestedene i Brønnøysund føler de har god kontroll på situasjoner som oppstår, og god kontakt med politiet hvis noe ekstraordinært skulle oppstå, mener Brønnøy Høyre at skjenketiden ikke skal reduseres.

Det skal være muligheter for alle og med det menes også muligheten for å dra ut og å være ute til 03:00 i henhold til nasjonale retningslinjer.





Jone Måsøy, kommunestyrerepresentant (H)