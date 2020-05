Hvorfor er Helgelandsbataljonen glemt?

Debatt

Helgelandsbataljonen IR 14, som ble mobilisert i april 1940, besto av småbrukere, jegere, lærere, fiskere, gruvearbeidere, sjøfolk, butikkbetjenter og handelsmenn. Alle var vante til store fysiske og psykiske påkjenninger. De måtte yte maksimalt for å skaffe mat på bordet og klær på kroppen. De var vante til et liv med store klimatiske utfordringer.

Soldatene fikk ved mobiliseringen utdelt 20 skudd hver og så ble de sendt ut i krig mot okkupasjonshæren ved Snåsa. Her sloss de side om side med Trønderbataljonen IR 13, og allierte styrker fra England og Frankrike. Den 3. mai 1940 var alle militære kamphandlinger i Sør-Norge slutt. Engelske og franske tropper ble skipet ut fra Namsos, flere tusen mann. Oberst Getz, øverste sjef for to regimenter i Nord – Trøndelag, som besto av 4000–5000 mann, kapitulerte og lot alt av utstyr og soldater bli tilgjengelig for tyskerne uten kamp. Helgelandsbataljonen, fikk straks ordre fra sin sjef, general Fleischer, om å forlate Nord–Trøndelag, marsjere nordover, sprenge alle veier og jernbanelinjer etter seg og forsvare bruddstedene! Ordren om å forlate stillingene langs jernbanelinja ved Snåsavatnet kom om nattmorgenen 3. mai. Da hadde mannskapene et par dager før slått tilbake et tysk angrep, og erfart at de kunne seire over tyskerne. Mannskapene med utstyr ble lastet opp på åpne jernbanevogner. Et lokomotiv skjøv de åpne vognene. Etter kort tid kom et motgående tog nordfra. Det braste inn i troppetoget. Forreste åpne vogn ble smadret, sju mann ble øyeblikkelig drept, blant dem var Ivar Simon Bergerud fra Terråk, mellom 30–40 ble skadet, noen svært alvorlig. Arne Jul Lysfjord, motorsykkelordonnans, omkommer samme natt i en kollisjon på Grong.

Helgelandsbataljonen var ikke utslått og deprimert etter togkatastrofen, men mannskapene var forbannet og ville ha forklaringer på katastrofen. Det fikk de aldri, ingen informasjoner i det hele tatt. Alt fløt omkring i et hav av rykter. Det ble utvist udugelighet og katastrofale feilvurderinger og bataljonens sjef hadde ikke mannskapenes tillit. De ville ha ham vekk, de visste at han allerede før krigen var tyskvennlig og at det var broren, oberst Konrad Sundlo (som var medlem av NS), som 9. april overga Narvik til tyskerne uten at det ble løsnet et skudd. Det rådde til tider mytteritilstander i bataljonen.

10. mai kom det til kamp ved Storbjørnvatn, litt sør for Mosjøen, og dette gjentok seg flere steder. Dette forsinket den tyske framrykningen. Etter en strabasiøs forsvarskamp, som strakte seg over 750 km, var til slutt deler av Helgelandsbataljonen i Narvik. Der sloss side om side med Trønderbataljonen, Alta-bataljonen og allierte tropper i et felttog som fikk gjenklang i hele Europa. Flere byer i Frankrike har plasser oppkalt etter Narvik. På triumfbuen i Paris er det en minneplate om slaget ved Narvik. President Roosevelt sa følgende: If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway; and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.

Noen dager etter at de var kommet frem, trakk de allierte styrkene seg ut og de norske styrkene måtte kapitulere. Det å bli sviktet og forlatt var alt de hadde igjen. Først ved Snåsa og til slutt i Narvik. Oppgitthet, bitterhet og skam var det de hadde etter sin formidable innsats. Deres egen generalmajor Carl Gustav Fleischer, ble kommandert til England, ble etter en stund degradert og tok deretter sitt eget liv.

Disse soldatene fikk kjenne på kroppen hva de tyskvennlige landsmenn kunne skape av problemer. Angiveri og svik la et sort slør over lokalsamfunnene og gjorde mer skade enn noen aner. Rinnan og hans medløpere kastet lange skygger av frykt. Ennå ser vi skyggene av dem og hva de sto for.

La oss hedre disse som førte denne kampen. De må ikke bli glemt igjen.

Flesteparten fikk en deltagermedalje med diplom. Har dere dette hjemme så sett det i glass og ramme. Heng det opp i stua. La den oppvoksende slekt få kunnskap og stolthet over sine forfedres kamp for landet. For disse sloss for landet!

Svein Henry Kolsvik