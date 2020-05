Brønnøy kommune og omdømme

Hovedproblemet for meg er imidlertid at det kan se ut som om ordfører og rådmann tar beslutninger helt på egen hånd

Debatt

Når man flyr innover Brønnøysund etter å ha vært på reise kjenner sikkert de fleste av oss at skuldrene senker seg, man trekker synet av en fantastisk natur innover seg og blir nesten andektig. Kultur og historieliv er rikt og baserer seg på generasjoners liv og virke. Bilder og fortellinger om byen vår i all sin fortreffelighet mangler ikke, og gjør oss stolte. En perle av en by med alle forutsetninger for å fremstå som en attraktiv plass å etablere seg for unge, for familier, og for å bli gammel i for de som har vært her en stund.

Men for å fremstå som attraktiv, trengs det mer enn bilder og fortellinger. Det trengs arbeidsplasser, barnehager, skoler og velfungerende helsetjenester. Folk skal ha noe å leve av og noe å leve for. En av kommunens viktigste jobber, er å sørge for at tjenestene til befolkningen er trygge og gode for de som bruker tjenestene og at de er i henhold til lov og forskrifter. Og det er en like viktig jobb å sørge for at nødvendig kompetanse og kvalitet i de samme tjenestene gjør det attraktivt å være her både for private og bedrifter.

Vi er alle opptatt av et godt omdømme og positiv omtale for kommunen vår. Men disse ordene må ha innhold, og da kreves det innsats! Et godt omdømme er noe man gjør seg fortjent til, og det som har foregått det siste halve året i kommunen vår er lite egnet til positiv reklame.

I Brønnøy kommune har vi sett at både ordfører og rådmann har vært særdeles handlekraftige. I løpet av det siste halve året har ordføreren klart å levere en politianmeldelse på havnesjefen og rådmannen har kommet med en offentlig uttalelse om at hadde han hatt myndighet til det, ville han sagt opp den samme havnesjefen. Den samme ordfører og rådmann har omorganisert og lagt ROP-tjenesten, samt Pleie og Omsorg under Helse og Velferd. Alt dette har de klart på egen hånd, uten å spørre noen, uten å ivareta drøftinger med ansatte, tillitsvalgte, eller kommunestyre. Politikerne har i ettertid vedtatt å reversere disse beslutningene i påvente av en utredning. Det vedtaket er igjen sendt til kontrollutvalget, så her er det mye å vente svar på. Vi har fått forklaringer på denne handlekraften fra både ordfører og rådmann, men ingen forklaringer på det som for meg er selve problemet. Hvorfor ble ikke disse sakene drøftet med ansatte, tillitsvalgte eller kommunestyre?

Jeg skal ikke uttale meg om den faglige biten i forhold til de enkelte tjenestene. Jeg vil gå ut fra alle er interessert i best mulig kvalitet for brukere og pasienter, og at ansatte og deres tillitsvalgte er med i disse prosessene. Jeg undrer meg derimot over at denne saken ble en diskusjon om ROP- tjenesten fungerer bra eller ikke, og jeg undrer meg enda mer om hvorfor Pleie og Omsorg lagt under Helse og Velferd ikke fikk større oppmerksomhet? Det kunne hende det var grunn til å diskutere den saken også? Hovedproblemet for meg er imidlertid at det kan se ut som om ordfører og rådmann tar beslutninger helt på egen hånd, som en slags elitegruppe som fungerer uavhengig av lovpålagte drøftinger og prosesser i forhold til både tillitsvalgte og eget kommunestyre.

Det er blitt begrunnet med omstendigheter som påkalte handling. Men akutte behov, hendelser og til og med Corona er på ingen måte av slik art at det kreves øyeblikkelig handling av et tomannsforetak uten å ivareta nødvendige prosesser. Det kan hasteinnkalles til møte med både tillitsvalgte og kommunestyre. Det kan gjøres på dagen. Så hvorfor ble ikke det gjort?

Senterpartiet gjorde et brakvalg høsten ved kommunevalget 2019, også i Brønnøy kommune. Det innebærer forpliktelser og ansvar. Senterpartiet fremstod som partiet for folket med løfter om å lytte til grasrota, snakke med ansatte osv. I den forbindelse kunne jeg tenkt meg å vite om handlingene fra blant annet Senterpartiets ordfører er med støtte fra partiet i ryggen?

Det er levert fire varsler på rådmannen. Det innebærer at det fire ganger er varslet om kritikkverdige forhold. I seg selv ganske foruroligende, for å si det pent. Og hva med ordføreren og hans rolle i dette? Det kan se ut som hans lojalitet til rådmannen er langt sterkere enn lojaliteten til befolkningen og prosessene han burde vært forkjemper for.

Nå må endringene vi håpet på bli en realitet. Demokratiske prosesser må ivaretas og både ordfører og rådmann må forstå at lover og regler i norsk arbeidsliv også gjelder i Brønnøy kommune. Det behøver ikke å ta lang tid å spørre, og det behøver ikke ta lang tid å få svar. De timene det hadde tatt ville vært en nyttig investering.

Norske kommuner kommer til å tape milliarder som følge av Corona. Arbeidsledighet, permitteringer, og firmaer i kne har, og kommer til å få store konsekvenser for enkeltindivider i Brønnøy kommune. Nå må vi få ro internt i kommunen, slik at vi kan ta vare på dem som trenger det aller mest. Ordfører og rådmann må utvide sin rådgivende omgangskrets til å gjelde ansatte, tillitsvalgte og kommunestyre, og de må gjerne også inkludere den nye næringssjefen som nå fremover bør få det travelt med å ivareta arbeidsplasser og bidra til å skape nye. Det er tid for dugnad. Når vi har klart det, kan vi begynne å snakke om omdømme og positiv omtale.

Gjertrud Krokaa

Innbygger