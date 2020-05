Mistenkeliggjøring og omorganisering av Rop-tjenesten

Debatt

Fra sidelinjen i mammapermisjon har jeg fulgt saken i media. Jeg må si at jeg er forundret. Vi har alle hatt det felles målet å videreutvikle og forbedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser i kommunen, og vi som jobber i Oppvekst har hatt trua på at vi kunne klare å samarbeide på tvers av tjenester i kommunen. Saken som har gått den siste tiden om omorganisering handler i hovedsak om oppfølgingen av de i den alvorlige enden av skalaen. Dette er en liten gruppe, men en gruppe det er svært viktig å ha gode og koordinerte tjenester til. Samtidig har vi alle de menneskene på resten av skalaen. De som har behov for et psykisk helsetilbud, men som faller utenfor målgruppen i spesialisthelsetjenesten.

Det er årlig godt over 200 nye henvisninger og henvendelser om psykisk helsehjelp i Rop-tjenesten. I all hovedsak er dette personer i livskriser, for eksempel samlivsbrudd, alvorlig familiekonflikt, det kan dreie seg om økt symptomtrykk av angst og depresjon som følge av for stor belastning over tid, dødsfall hos nære, det kan være en mamma med fødselsdepresjon, en pappa som strever etter å ha blitt permittert fra jobben. Signalet fra de vi har ønsket å samarbeide med er at disse 200 kan ikke Rop-tjenesten prioritere, men at man heller må bruke ressursene i tjenesten på de rundt 5 - 10 prosent sykeste.

Et psykisk helsetilbud i kommunen som er lavterskel, gratis og som tilbyr evidensbasert behandling, uten krav om henvisning, betyr mye for de som får denne hjelpen. Det er selvmordsforebygging, det er forebygging av langtidsfravær fra arbeid, og ikke minst: det sparer mange mennesker for unødvendig lidelse.

Vi har nektet å sette to brukergrupper opp mot hverandre, men har hele tiden hatt en tro på at vi i Brønnøy kan ha gode tilbud til begge. Derfor har det blitt jobbet en stund med hvordan dette best kan løses innenfor de økonomiske og strukturelle rammene i kommunen. Dette for å kunne komme med gode forslag til mulig organisering og innhold i tjenestene. At dette arbeidet, men ikke minst at de ansatte på Rop-tjenesten blir mistenkeliggjort, det er bare trist.

Christine Lind

Kommunepsykolog