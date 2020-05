Tilfreds med natt til 1. mai

Debatt

Barne- og familietjenesten har vanligvis et tilbud med nattkino og oppsøkende virksomhet for ungdom natt til 1. mai, men på grunn av corona-pandemien og nødvendige smitteverntiltak utgikk dette i år. Både årets russ og ungdommen i kommunen for øvrig virker å ha tatt smittevernhensyn alvorlig. Barne- og familietjenesten i Brønnøy kommune bruker å ha oppsøkende virksomhet på merkedatoer. I år hadde vi to representanter ute natt til 1. mai for å kunne ivareta ungdom ved behov.

Sammen med to representanter fra Røde Kors kjørte vi noen runder i sentrum og gikk ned til områdene hvor ungdommen ofte samles i Svarthopen. De få ungdommene vi traff, var hyggelige og imøtekommende – de var opptatt av at det var viktig med dugnadsarbeid for å få bukt med coronasmitten. En stor takk til ungdommene i Brønnøy som tar dugnadsarbeidet på alvor, og ofrer mye av det vi andre har tatt for gitt – som å kunne samles sammen med klassekamerater og medruss på merkedager for feiring

Marte Laugen

Ungdomslos

Brønnøy kommune