Kontantstøtten er en vits for bedriftene som er ansvarlige for årets sommerminner

Debatt

Nå som det verste koronasjokket har lagt seg, nordmenn har fått tilbake hytta, men innser at sommerens sydenferie nok ikke blir som planlagt, så er det på tide å legge om kursen og sette seil for en normalisert sommer i Norge.

SeilNorge var tidlig ute med et ønske om at koronasituasjonen skulle bidra til færre helgeturer til europeiske storbyer, og heller flere saktereiser i vårt langstrakte land. Vi håpet rett og slett på at viruset ville bidra til å endre nordmenns reisevaner. Og det har det! Der vi tok feil var at vi kalte det en gavepakke til norsk reiseliv. For makan til kullseiling fra regjeringens side skal man se lenge etter. Vi har to hovedsesonger; Ski & Seil-sesongen på våren, og seilturer, øyhopping og ekspedisjoner om sommeren. I år lå Ski & Seil-sesongen an til å bli tidenes beste, vi hadde solgt turer for 4,5 millioner kroner bare i mars, april og mai. Gjestene våre har vært forståelsesfulle og utsatt feriedrømmer til neste år, mens det vi hører fra regjeringen er at fordi vi er en “sesongbedrift” så får vi ikke et rødt øre.

Spør hvem som helst i reiselivet om de ikke opererer som en slags sesongbedrift! Selvsagt har man et ønske om helårsdrift, og mange selskaper jobber hardt for å markedsføre destinasjonene sine som helårsdestinasjoner, nettopp for å skape sikre arbeidsplasser for lokalbefolkningen. Men, man kan ikke unngå å innse at noen sesonger er bedre enn andre. Det er vanskelig å selge midnattssola i desember. Hundekjøring gjøres best i februar. Men å straffes for å ha noen gode måneder, og så jobbe beinhardt for det resten av året, det føles veldig tungt.

Vi har fire ansatte permittert og har 150 000,- per måned i uunngåelige faste utgifter. Vi trodde vi skulle få rundt 100 000,- i kontantstøtte for mars, april og mai, og det hadde hjulpet litt, men svaret fra regjeringen var ikke en krone. Nå har vi kanskje penger i én måned til før vi må begynne å selge båtene våre i et dårlig marked. Og det er dårlig business å selge driftsmidlene vi er avhengig av for å kunne tjene penger igjen når det blir mulig.

Konseptet til SeilNorge har hele tiden vært å ta utenlandske og norske turister med på personlige, nære og heftige naturopplevelser, utfordre dem, skape mestring hos dem, og gi dem minner for livet. Vi innser at i år, så blir det flest nordmenn med på tur, og det er helt flott. Vi gleder oss til å vise Ola og Kari hvor flott Norge er å feriere i!

Personlig har jeg sansen for svenskenes rolige og ikke-hysteriske håndtering av krisen, men jeg respekterer Erna og Bent for å skru på bremsen da de ikke hadde oversikt, og situasjonen så skremmende ut i andre land. Men jeg kan ikke respektere at det går lenger tid enn nødvendig å avklare rammebetingelsene og skape noe forutsigbarhet for alle oss som nå er helt avhengige av at sommeren blir bra.

Vi vet enda ikke hva vi skal si til kunder som lurer på om sommerturen i Lofoten eller på Svalbard blir noe av. Nå må regjeringen finne retningslinjer for hva vi gjør i sommersesongen, og det må gjøres før sommeren er her. Hvis ikke blir det en konkurs-krise. At ting tar så lang tid gjør også at skipperne våre, guidene våre og sesongarbeiderne flykter til andre tryggere jobber.

For syv uker siden garanterte vi at norgesferien 5,3 millioner nordmenn nå står ovenfor kommer til å gi minner for livet. Men vi er avhengige av at Erna trykker litt på gassen, og lar folk bestille den.

Emil C. Engebrigtsen

Daglig leder i SeilNorge