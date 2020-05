Revers for ROP

Debatt

Kommunestyret har nå bestemt at omorganiseringen av ROP-tjenesten i mars, skal reverseres. Det vil si at tjenesten skal tilbakeføres til oppvekst, og dette skal skje straks.

Bakgrunnen for vedtaket er svært enkel. Rådmannen tok seg til rette i slutten av mars da han gjennomførte en organisasjonsendring uten at verken tillitsvalgte eller politikere ble involvert. Dette er brudd på både Hovedavtalen og reglementet for vårt kommunestyre.



Slik skal vi ikke ha det i Brønnøy. Høyre forventer at rådmannen både forstår og praktiserer avtaleverket. Det er kommunestyret som skal avgjøre hovedtrekk og struktur i hvordan våre tjenester skal være oppbygd. I ROP-saken er tillitsvalgte og politikere satt til side av rådmannen.



Dette finner ikke Høyre seg i, og det var derfor en enkel avgjørelse å stemme for reversering.



For Høyre er dette et sak av helt prinsipiell karakter. Omorganisering gjøres ikke administrativt av rådmannen alene. Saker som dette skal til politisk behandling.



Aksepterer vi dette uten å ta til motmæle, så er det nærliggende å spørre seg;



- Hva blir det neste området som omorganiseres med et pennestrøk?



- Hvem skal stille opp mot en slik fremgangsmåte om ikke politikerne gjør det?



For øvrig er det veldig spesielt at det er en annen kommune som må utrede hvordan ROP-tjenesten kan organiseres. Brønnøy har altså satt seg i en situasjon der vi av habilitetshensyn ikke kan gjøre denne type utredninger selv.

Så trakk også en vararepresentant frem lovlighetskontroll. Høyre håper vi unngår det. For det første vil en slik kontroll være tidkrevende, trolig vil ikke resultatet foreligge før etter ordførers løfte om ny behandling den 20. mai. Deretter vil ironisk nok en lovlighetskontroll medføre at en irregulær omorganisering får virke enda lengre.



Det ble altså 17-10 i favør av reversering. Høyre respekterer naturligvis stemmegivningen, men vi er overrasket over at såpass mange fremdeles har en vente-og-se holdning, nå i påvente av en ekstern utredning.



For vår del var det nok nå.

For Høyres kommunestyregruppe

Tore Tveråmo, Ørjan Moe, Jone Måsøy og Leif Morten Slotvik

