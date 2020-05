Et rop om prinsipp og handling

Debatt

Det hender at ekstraordinært kommunestyre kreves. Men det hører med til sjeldenhetene at kommunestyremedlemmer blir hasteinnkalt for å behandle en interpellasjon fra et enkelt parti. I tillegg avholdes møtet uten at administrasjonen er tilstede og saksutredning er framlagt. Men slik er vårt demokrati. Når en tredel av kommunestyrets medlemmer krever det, skal ordføreren kalle inn representantene. Dette instituttet skal være en sikkerhet for at kommunestyret kan bruke sin makt når en stor urett er gjort. Men denne retten må ikke misbrukes. Å bruke denne rettigheten for å stanse en byggesak, stoppe et anbud eller stanse en ansettelse er helt greit. Men på prinsipielt grunnlag bare kreve omgjøring av noe som kanskje er blitt bedre, er kraftig kost. Men prinsipp går foran. Det kan også vi i Venstre være enig i. Men når prinsippet passerer fornuften, er det også en rett å si i fra. Det kan være fornuftig å ha is i magen og vente til at kommunestyret kan møtes med en saksutredning på plass. RoP (Rus og Psykiatri)-tjenesten driver en særdeles viktig helsetjeneste for en sårbar gruppe. En gruppe som ikke akkurat har fått det enklere under den rådende pandemien, med blant annet krav om sosial distansering.

I gårsdagens ekstraordinære kommunestyremøte var én sak på dagsorden. Nemlig reversering av omorganiseringen av RoP tjenesten. Her skulle det for alt i verden settes på plass at omorganiseringen skjedde uten kommunestyrets samtykke. Dette skulle man realitetsbehandle uten at noen kunne vite hva som var grunnen til at rådmannen utførte en handlingsplikt i samråd med kommuneoverlegen og ordfører. På 1. mai kommer Brønnøy Høyre med en stemmeforklaring i et debattinnlegg i BA. Her påstås det også at rådmannen har handlet helt alene. Her raljeres det over at man lykkes med å tvangsflytte et helsetilbud tilbake til Oppvekst, vel vitende om at vi i neste omgang skal godkjenne omorganiseringen på nytt 13. mai. Og flyttingen skal starte mandag. Det er sjelden kost at kommunestyrevedtak effektueres så raskt. I innlegget peker også Høyre nese til oss som synes at man kan vente til saken er utredet og kan behandles forsvarlig.

Vi er litt undrende til at de 17 kommunestyrerepresentantene ikke er såpass prinsippfaste, at de samtidig krever reversering av den andre omorganiseringen som også ble utført. Nemlig sammenslåingen av Pleie og omsorg og Helse og Velferd fra to til ett virksomhetsområde. Også det med bare et «pennestrøk». Hvorfor er ikke det et like interessant prinsipp? Flytting av helsetjenesten for Rus og Psykiatri fra Oppvekst til Helse og Velferd var jo ikke i nærheten av et slikt omfang.

I det alternative forslaget som ble fremmet i møtet var nemlig sammenslåingen av to områder også tatt med. Men det ble altså stemt ned av de 17 som hadde omorganiseringen av RoP-tjenesten som eneste prinsipp denne dagen. Kanskje er ikke en reduksjon fra 5 til 4 virksomhetsområder like interessant for Høyre som det å flytte Rus og Psykiatri til helse? Kanskje en lovlighetskontroll ikke er så dumt likevel? Eller er dette en sak for kontrollutvalget? De bør ha mer innsyn i taushetsbelagt informasjon enn kommunestyret. Kontrollutvalget kan også få i oppdrag å kontrollere om rådmannens beslutning om omorganisering i dette tilfellet er innenfor hans fullmakter. Det er her uenigheten i kommunestyret ligger, slik vi ser det. Om rådmannen faktisk kan utføre handlinger for å trygge liv og helse, uten involvering av ansatte og tillitsvalgte i gitte tilfeller?

Liv Astrid Bang og

Stig Arve Høyvik

Brønnøy Venstre

