Exit verdensarv

Debatt

Forleden morgen satte min daglige pille Møllers tran seg i halsen. Jeg kunne da lese at nå blir det laksebonanza i Sølasundet. Hurra! Omsider er Vegas framtid reddet. Omsider er obstusjonstiltakene fra miljømyndigheter mot verdensarvødeleggelse satt til side. Ja, det kunne vel ikke gå annerledes i tider som disse. De naive ville gjerne tro at tiden ville ha arbeidet for oppdrettsfrihet i verdensarven. De tok grundig feil – for makta rår alltid. Nå blir det full fart med verdiskapning og så mange arbeidsplasser at Vegasamfunnet går gylne tider imøte! Vi gratulerer oppdretterne og ordfører Møller! Store saker!

Nå er det tid for å se framover. Men mot hva? Man må jo spørre seg om et verdensarvområde infisert med lakseoppdrett har noen framtid som verdensarvområde. Det er det vanskelig å se for seg. Det ville jo aldri vært aktuelt med en verdensarvnominasjon med slik virksomhet i området pr 2003. Verdensarvstatusen smuldrer opp og blir så undergravet at den ikke har noen verdi. Vi registrerer det som en ønsket utvikling av Møllerregimet. Med liten eller ingen restverdi kan det vel ikke gå mot annet et avlisting fra verdensarvlisten. Det kan imidlertid ta tid med den treghet det er i en slik uvanlig prosess. Og det vil skape et problem for de som sitter med skjegget i postkassen.

Man har investert 40 millioner i et nytt verdensarvsenter som skal drive verdensarvformidling til turistene, et reiselivstiltak. Om det har noen som helst betydning for den faktiske forvaltningen av verdensarven kan man spørre seg om. Senteret har ikke tatt opp truslene mot verdensarven eller utfordringene de har skapt. Senteret har ikke reist noen faglig stemme imot. Hva slags formidlingsstrategi de nå vil legge seg på framstår uklart. Og hvem skal stå fram for elegant å tildekke de faktiske forhold? Selv de umælende høns vil ha store problemer med å legge Det store egget, eggløsningen!

Senteret ligger inntil den store nye fiskerihavna på Vega, et sted uten fiskere. Der er bygd en pir som er opplyst hele veien ut og vises godt i vintermørket. Den kalles Møllergata. Stedet bør nå utvikles videre til oppdrettshavn, og ytterst på piren kan man tenke seg en bauta av ordfører Møller i bronse som kan lyse mot et avviklet verdensarvområde i nattens mulm og mørke. Der finnes sikkert velvillige sponsorer.

Mens vi venter og ser på hva slags eventuelle konsekvenser verdensarvinngrepene vil kunne gi, får vel den enkelte selv tenke over situasjonen, just som med koronaviruset. Liberalismeviruset har vunnet, igjen. Ny medisin må oppfinnes.

Undertegnede, en innflytter, har siden 2015 etter fattig evne forsøkt å være en lokal stemme mot ødeleggelse av verdensarvområdet. I et fungerende demokrati har man en slik rett, eller like godt plikt. For Vega-makta er ikke ytringsfrihet populært. En rekke avisinnlegg har åpenbart vært bortkastet, kanskje ikke annet å vente. Knapt noen av mine ventilerte synspunkter er det respondert på fra makta. Det er bare i sosiale nettsøppelkasser lokale verdensmestere har utgytt sine ualminnelig velreflekterte og sjarmerende meninger – med ordførers tommel opp, har jeg skjønt. Så er det de som ikke hilser. Så er det de som synes at innflyttere ikke har noen rett til å mene noe som helst om vegiske forhold i det vegiske demokratur, og det er de som mener slike bør flytte. Et slikt lokalsamfunn vil man da ikke være en del av hvis man kan unngå det.

Så da tar jeg konsekvensene og flytter tilbake dit jeg kom fra. En Vegaexit. Ikke så å forstå at det er stort bedre der, men da slipper man å ha elendigheten så tett innpå seg og man kan omgås fagfolk og likesinnede venner. Luften er friere.

Trondhjem 25.april 2020

Jon Suul