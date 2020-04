En farlig glipp

Debatt

Brønnøy kommune har ikke ruskonsulent ettersom de under en omorganisering har besluttet å ikke ansette en ny ruskonsulent etter at den forrige gått over i ny jobb. jeg stiller meg spørrende til hvorfor kommunen ikke tar rusproblematikken på alvor.

En ruskonsulent skulle vært på plass dagen etter at den forrige sluttet i jobben, og om det eventuelt skulle vise seg at det var vanskelig å finne en ny konsulent - ja så burde en vikarierende konsulent tiltre midlertidig i stillingen.

Som kjent er rusavhengige en ekstra utsatt gruppe når det kommer til koronaviruset. Med karantene, isolasjon og den utryggheten vi opplever i forbindelse med epidemien, er brukerne avhengig av en person som skjønner oss, vår situasjon, og våre utfordringer.

Dersom vi ser til statistikken for Nordland fylke så finner vi at vi i 2018 hadde 37 dødsfall av 286 nasjonalt. Statistikken for Nordland mellom 2014-2018:

2014 7 narkotikarelaterte dødsfall 16 alkoholrelaterte dødsfall

2015 11 narkotikarelaterte dødsfall 23 alkoholrelaterte dødsfall

2016 8 narkotikarelaterte dødsfall 16 alkoholrelaterte dødsfall

2017 7 narkotikarelaterte dødsfall 14 alkoholrelaterte dødsfall

2018 14 narkotikarelaterte dødsfall 22 alkoholrelaterte dødsfall

Hva tenker politikerne og innbyggerne om at vi plutselig står uten ruskonsulent?

Jeg håper virkelig ansvarlige i kommunen tar dette til seg og skjønner at dette er uakseptabelt og ansetter en ruskonsulent snarest mulig.

Videre vil jeg også på det sterkeste anbefale at en erfaringskonsulent snarest ansettes i kommunen. Hadde dette vært gjennomført som planlagt i starten av året 2020, hadde den situasjonen brukerne i kommunen nå står i vært noe mindre alvorlig.



Ija Nilsen

Brukerrepresentant for RIO