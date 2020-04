Barna i Moria

Jeg vet ikke hva som er best, men jeg tviler sterkt på at det beste er å hente noen få hit til Helgeland

Debatt

Representanter fra partiet Rødt fremmet i Brønnøysund Avis den 17. april et ønske om at Norge bør ta imot enslige, mindreårige barn fra Moria-leiren i Hellas. Og at disse bør fordeles i norske kommuner, også til kommunene her på Sør-Helgeland. Vevelstads kommunestyre har siden sluttet seg, enstemmig, til et opprop om det samme.

Hva skal man si? Ønsket om å ta imot mennesker på flukt fra nød og konflikt er naturlig når en ser nøden i leiren. Det er trengsel, dårlige sanitære forhold og håpløsheten rår.

Kan en i det minste redde én, eller 20, eller 1500, så har en vært med å gjøre noe. Men, er det slik at dette er det riktige å gjøre? Er det virkelig slik at en bør fokusere store ressurser på noen få, på bekostning av de mange?

Ønsker man å se på de langsiktige konsekvensene, i stedet for å reagere på forholdene i én enkelt leir her og nå, så risikerer man å bli sett på som hjerteløs. Sammenligner en lidelsene i Moria med for eksempel slummen i Manila, eller forholdene for gatebarn i Brasil, og sier, "Kanskje det ikke er det beste å hente noen få hit?" så er en i enkeltes øyne ikke noe medmenneske?

Det er vanskelig å diskutere under slike premisser, for de fleste ønsker virkelig å hjelpe barn i nød. Og, når vi ser barn som har det vondt så vekker det et ønske i oss om å beskytte, og å gjøre alt bra.

Men, er det å ta imot noen barn nå det virkelig gode å gjøre på lengre sikt? Og er det virkelig små barn bakerst i køen det er snakk om? Er det Fatima på 10? Eller er det Karim på 17?

Tyskland vedtok i forrige måned å ta imot barn fra Moria-leiren og ønsket å prioritere jenter under 14 år. Hittil har Tyskland tatt imot 47 mindreårige, hvorav kun fire er jenter. De fleste ankomne er tenåringsgutter fra Afghanistan. Og de er valgt ut av, og etter kriterier fra, FNs høykommissær for flyktninger.

En av grunnene til at det ikke er flere små jenter med blant de først utvalgte er antagelig at disse som oftest er i følge med eldre søsken eller foreldre, og av FN da anses som mindre sårbare.

La oss allikevel tenke oss at Norge blir med på å hente mindreårige blant annet til kommunene her på Sør-Helgeland. Hvilke signaler sender vi da ut?

Vi sender med dette beskjed om at, "Ja, det går fortsatt an å komme til Europa. Men, send deres unge først, det er den beste muligheten! Send de mest sårbare!"

Det snakkes om barn som er alene. Og hvorfor er de alene på denne reisen? De fleste kjenner til begrepet "ankerbarn"? Men, mange tror kanskje ikke på at mindreårige faktisk blir sendt av gårde som dette?

Det er svært vanskelig, og nesten umulig, for en mindreårig uten et familienettverk å fremskaffe midlene som skal til for å dekke en reise til Europa, og familiene setter seg ofte i gjeld for å dekke reisen.

Det er sannsynligvis også slik for enslige mindreårige i Moria-leiren. Det å være sendt av sted med klare forventninger om å skaffe seg selv og andre i familien en fremtid i ett fremmed land er et umenneskelig press å sette på unge mennesker.

Ved å hente ut mindreårige fra Moria-leiren gir vi signaler til menneskesmuglere, og familier som vurderer å sende en av sine unge, at dette, fortsatt, er måten å gjøre det på.

Smugling av mennesker vil fortsette, og flere vil dø i Middelhavet, og flere vil ende opp i begredelige leirer i håp om at fokus blir satt på akkurat denne leiren, og at noen heldige "vinnere" blir hentet ut. Noen heldige få, som det da brukes enormt med ressurser på, i Norge og i andre høykostland.

Men, for pengene deltagerne i oppropet om å hente mindreårige fra Moria vil bruke på å hjelpe noen få tenåringer i Norge, så kan en hjelpe flere titalls flere i nærområdene til konflikt.

Ved for eksempel å bruke midler på å utbedre forholdene i leirene som befinner seg i nabolandene vil vi kunne hjelpe svært mange, også hele familier. Familier som kanskje heller vil holde sammen, hvis de får bedre kår der de er, og som da kan velge å beholde alle barna hos seg?

I stedet for å sende en av sønnene alene på en farefull ferd, og til opphold i overfylte leire, med ansvar for resten av familiens videre skjebne hvilende på sine skuldre.

Men, hva bør gjøres for å bedre på forholdene i Moria-leiren nå? Jeg vet ikke hva som vil være det beste for de mange. Men å hjelpe grekerne å bedre de sanitære forholdene og boforholdene ellers hadde vært en god start.

Kunne en i tillegg gått inn for å hjelpe ungdom hjem til sine egne land, med mulighet for en bedre tilværelse der, med familiene sine, så hadde det vært en form for hjelp med virkelig mening. Da tenker jeg selvsagt ikke på å sende ungdom hjem til krig, men til områder som blant annet av norske myndigheter ses på som sikre nok å returnere flyktninger til.

Jeg vet ikke hva som er best, men jeg tviler sterkt på at det beste er å hente noen få hit til Helgeland, og Norge for øvrig.

Birgitte Brattebø

Brønnøy Frp