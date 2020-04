Vega uten besøkende

Debatt

Årets første sesong er overstått, og vi har fått prøvd å ha Vega "stengt" for alle andre enn oss selv denne påsken. Tiltak jeg er høyst enig i slik situasjonen er.

Dette gir oss gode tall på hvor vi er som turiststed, hyttekommune eller hva vi ønsker å kalle oss.

Jeg som næringsdrivende har i alle år gitt ut tall og skrytt av den jobben som blir gjort av kommune, reiselivssjef, verdensarv, via ferrata, vegatrappa og alle de andre som har satset innen turisme eller ellers i næringene på Vega. Det har vært og fortsatt er fantastisk å være næringsdrivende i en kommune som er fremoverlent og tør satse ilag med næringene som er på vår lille vakre øy.

Det er ikke tvil om at våre besøkende legger igjen store summer, noe vi som næringsdrivende nyter godt av. Dette vil våre lokale leverandører som vi profilerer inne i butikken selvfølgelig også merke på godt og vondt.

Status etter påsken for Spar Vega er en nedgang sammenlignbart med 2019 på over 25 %. Påskeaften alene var - 46 %. Når jeg går igjennom et slikt scenarium med Vega uten våre besøkende så vil dette for vår del bety kutt i minst fire 100 % faste stillinger og en omsetningssvikt opp mot 8-10 millioner kroner. Denne påsken har gitt masse svar på hvor vi står uten våre besøkende og vi kan ta mye læring med oss på veien videre.

Vega skal være så glad vi har alle besøkende, både dagsturisten, de med hytte og de som reiser og bruker våre hotell, hytter og rorbuer. Takk til dere som bruker Vega og er glad i vår vakre øy.

Jeg synes synd i alle de som må holde stengt i disse dager og som står helt uten inntekt. Jeg håper de får den hjelpen som er lovet gjennom tiltak fra staten. Jeg er heldig som bare delvis holder stengt (Sparstuå kafe) og kan nesten drive butikken som normalt.

Sommeren 2020 kommer Norge til å blir reisemål nr 1. Dette betyr at vi som driver innen serviceyrkene forhåpentligvis igjen vil drive normalt. Helgeland vil være reisemål for mange tusen i sommer og vi har så enormt mye å vise frem og være stolte av.

Ønsker alle næringsdrivende masse lykke til fremover og det går forhåpentligvis mot lysere tider. Bruk Helgeland og alt det fantastiske vi har å by på så skaper vi sammen sterke gode bedrifter som igjen skaper gode sikre arbeidsplasser.

Alf Johan Breivik

Næringsdrivende med hjerte for Vega og Helgeland