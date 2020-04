Tanker i en koronotid

Debatt

Pandemien korona rammet oss alle, og vi vet at rammer en pandemi samtidig / eller vil den medføre et paradigme skifte, vil det skje samfunnsforandringer. Nå hadde vi et paradigme skifte som datarevolusjonen førte med seg. Vi kan gå til alle pandemiers mor Svartedauen, som førte til at kirken og adelen mistet makt. Jorda kom på flere hender, noe som førte til mer matproduksjon. Kunnskap og medisin tilhørte ikke lenger kirken og universiteter ble født. På den måten førte den til et bedre og annerledes samfunn.

Tilbake til nåværende situasjonen. Samfunnet vil ikke bli likt etter dette, noe vil/må forandres. Kortsiktig vil det grønne skifte ta noe mer tid. Ferievaner forandres, global handel minskes osv. En del flyselskaper bli bli overflødig og forsvinner, samt cruisetrafikken får argusøyne på seg. Jeg har gått litt i rette med to stortingsrepresentanter for stadig å påpeke hvordan fylket og et lokalt flyselskap skal styres. Vi har i dag ca 10 % arbeidsledighet. Noe som setter et umenneskelig press på NAV. Her må flere saksbehandlere inn. Nå melder NRK at der er seksti - sytti saksbehandlere ledig på Mo etter nedbygginga av lisenskontoret som hadde110 ansatte. Trodde på Margunn Ebbesens påstand om sytti var opptatt. Jeg orker ikke å skifte vær og vind mellom M. Ebbesen eller NRK om hvem som har rett. M. Ebbesen, eller NRK som hadde arbeidsgiveransvaret. Høyres to representanter så ikke muligheten. Nå henter AP de fram at de kan brukes i NAV-systemet og høster politisk gevinst og ære. Selv er jeg takknemelig for at jeg får med meg ting til tross for at Margunn Ebbesen framsatte påstander om noe annet i BA.

Enn videre hos Brønnøysundregistrene har en flere titalls saksbehandlere ledig. Det må da være en gladnyhet at Helgeland har ca 100 saksbehandlere ledig med kompetanse innen statlig saksbehandling. Disse trenger lite eller ingen kompetanseheving. Nå må disse fram i lyset. Ikke bare minsker det antall ledige, men vil avhjelpe NAV i jobb- og personalkrise. Etter en noe famlende start kom regjeringa i gang med noe som ser ut til å mestre korona krisen godt. At vi trenger unntakslover har vel ikke skjedd siden vårdagene i 1940 og forteller alvoret i situasjonen. Det er viktig at Rødt og MDG er med. De representer 160.000 - 165.000 velgere som også må få sin mening fram.

Å forhindre hamstring er vel nesten umulig og påbudene bør vel sees som borgerplikt. Situasjonen til bedrifter handler om overlevelse. Ivar Laukholm hadde et meget godt innlegg i bl.a. denne avis. Han kunne like godt kalt innlegget "Overlevelse eller konkurs for små bedrifter" Andre som trenger kontantstøtte, som blant annet Rødt med flere ser. Det gjelder alle små håndverkere og små turistbedrifter. Campingplasser, naturopplevelevelser. Folk som har bygd opp sine bedrifter på egeninnsats / kapitalen er sparepenger og utbytte og lønn er lik. Disse har ikke inntekt og lave utgifter. Nå er kundegrunnlaget borte, og disse bedrifter lider sultedøden bokstavelig talt. Det kan bli interesant om disse sosiale fallene av tap av bedrifter vil gi utslag på stemmegiving til valget.Et av de framtidsrettede forslag som var lansert til kommunevalget i Brønnøy var Høyres forslag om fjernvarme. Et fjernvarmeanlegg vil skaffe arbeidsplasser i anleggsperioden så vel som etterpå, samt en porsjon optimisme for folket. Eneste med dette er vel at pipa må plasseres utenfor sikkerhetssonen til flyplassen. Et riktig plassert fjernvarmeanlegg vil varme opp idrettshall, fotballhall, videregående skole, samfunnshus, BBU, psykriatisk poliklinikk, sykehjem med nybygg, rådhus, eventuellt kirken. Skulle det være ledig kapasitet , ligger det to boligfelt i Farmenveien. Nord og sør for Prix. Fyring med treflis var vel nevnt. Jeg vil og nevne brenning av restpapir og papp. Har aldri funnet noe CO2-regnskap på eks at julepapiret og rester etter pakkegilde til jul skal kjøres til Trondheim for å brennes. En del papp kan sikkert skrotes. At jeg nevner plast er for Brønnøy har mye landbruksplast, avfall fra notbøteriet og ikke minst innsamla plast fra " Hold kysten ren". Pluss etter hvert kondemnerte plastbåter og om nødvendig biogass. Da blir det neppe noe problem til forbrenning . Verdien av varmen vil forsvare innvesteringene til rensing.

Et annet prosjekt som bør settes i gang av kommunen er renovering og ombygging av det gamle sykehjemmet i Velfjord til omsorgsboliger. Her vil håndverkere og trelasthandelen i Hommelstø få seg et løft. Ikke minst vil Brønnøy kommune få omsorgsboliger til en billig penge. Når det gjelder begge prosjektene kan vel si som Petter Wessel Tordenskjold; Hva nøler I efter? Hauan flyplass bør utsettes og pengene brukes til å få elektrisk drift av Nordlandsbanen.Ser at Senterpartiet foreslår penger til Brønnøyleia. Jeg tror at pengene brukes bedre til utbedring av fylkesvei 17 Høylandet - Holm og veistrekninga Skillebotn - E 6 Helglandskrysset. Her har vi en oppgående anleggsbransje som kan kjempe eventuelt samarbeide om anbudene. Få en sikker og god tverrforbindelse. Kjøl og frysekontainere på bane sør - nord. Miljøvennlig godstrafikk. Da kan laksenæringa nå Europa på 2 -3 døgn.

Andre ting som er viktig for et grønt skifte, matforsyning, distriktsutbygging. Fiskekvotene må rettes mot kystflåten i stedet for havfiskeflåten. Dette sitter langt inne i regjeringskretser. Når vi er inne på fisk; Fiskeoppdrett må pålegges lukkede mærer. Dette vil føre til industriarbeidsplasser. Forsøksperioden viser kun positive sider. Forurensing , miljø og luseproblematikk løses i høg grad. Vi må til mindre lakseslakterier. Argumenter for dette ; Kronen er svak gjør at Norge blir lite attraktiv for gjestearbeidere. Lokal arbeidskraft er både stabil og lojal. Annen gevinst er råstoff til biogass og jordforbedringsmiddel. Grunnen til at jeg nevner biogassanlegg så ofte er at de har mange fordeler, De trenger ikke å være store. Ved forbrenning av biogass dannes det CO2. Men klimagass regnskapet trenger ikke å bli dårlig ettersom det er metangass man brenner. Gassen er prøvd på busser i Kristiansand og Trondheim. Den kan nyttes i skipsfart, tungtransport, anlegg og oppvarming. Det ser ut til regjering og Frp er mer tilhenger av fortsatt oljenæring og landbaser vindkraft uansett fortjeneste marginer enn nye tanker og næringer. Vi kan ikke regne med stor import til behagelige priser av mat , pluss den norske krona stupte i takt med oljeprisen. Matvarekostnadene vil stige for norske husholdninger fra bekvemme 11 % - 14 % til hvor stor prosent er vanskelig å spå.

Når man hører Bollestad svarer angående norsk matberedskap hopper hun lekende lett over for å få dette til må vi ha stor kraftforimport. Dette kraftforet består ofte av mais og soya. Mat som de fattige landene kunne trengt selv. Men da kan vi ikke stå fram som rike frelsere verken i FN eller EU. Nå har regjeringa tatt inn første flylast av med lavtlønte sesongarbeidere. Det som ikke blir nevnt av Bollestad er at nordmenn ikke tar disse jobbene pga. lav lønn og status, og ikke av latskap som denne regjeringa synes å tro at alle trygdete og arbeidsledige har. Og se på et lønnstilskudd for å gjøre disse arbeidsplasser norske er langt unna. Nei, da er det bedre å være grenseland til sosial dumping. Vi må øke norsk matproduksjon, og vi må bygge opp kornlager. Landbrukssamvirket må legge alle nedlegginger på is de nærmeste årene i påvente hvordan utviklinga av verdenshandelen blir. Potet- og roeproduksjon må økes til erstatning for importert kraftfor. Det samme gjelder vel raps og solsikkeproduksjon. Kan norsk jordbruk produsere sprit til eks antibac med utgangspunk i rest og ukurant vare fra potet og roe produksjon? Landbruket bør se på hjort, og boergeiter. Gps vil få ned kostnader i husdyrholdet i gjerde og gjeting. Villsvin er et annet dyr som er god kjøttprodusent og kaniner kan øke produksjon av hvitt kjøtt. De to siste har også fordelen at de ikke er drøvtyggere. Her vil bør de grønne så vel som miljøbevegelsen vil gi tommelen opp til landbruksnæringa.

Sitkagrana ser ut til å få en ny sjanse. Den er god på å binde C02. Vi er vel kommet til at vi hadde bom på hvor vi plantet den sist. Norge har god ekspertise på skogbruk og utnyttelse av denne. Det som forbauset meg mest er opplysningen om at Hålogalandsveien med ei kostnadsramme på 10 milliarder, ikke splittes men anbudet lyses ut utenfor landet. Det var KrFs samferdselsråd som bragte dette fram, selvfølgelig med ryggen dekket av regjeringa. Disse oppdrag må splittes opp slik at nordnorske selskaper kan konkurrere om dem. Dette vil gi bedriftene kompetanse og utvikle firmaer og samarbeid til større oppdrag. Den forklaringa samferdseldselråden brukte når hun skulle sukre den bitre pillen var at norske og nord norske firmaer skulle kunne få anbud om drifting og vedlikehold i 25 år. Et spørsmål som raste gjennom meg var; tror hun på dette selv. Om 25 år vet vi ikke noe om distrikter eller næringsliv i de, med denne regjeringas billigsalg av bedrifter og resurser ut av landet. Jeg håper at vi slipper å høre KrF så vel som Venstre i spill for galleriet predike distriktspolitikk. Skal bli spennende om galluptallene viser reaksjon på de siste nyhetene.Her må opposisjonen samarbeide om å instruere regjeringa om dele dette anbudet i slike deler at også nordnorske firmaer får bli med og verdiskapinga blir i landet. Her vil vi få se om distriktspolitikken til Ap er verdt papiret den er skrevet på, Samtidig er det en syretest på FrPs utgang av Regjeringa var det for å føre egen politikk eller var det for komme seg unna løftebrudd.

For å begrense meg litt vil jeg minne om at Norge er vårt nærmeste ferieland. Har og et varmt hjerte for de små turistfirmaer. De trenger oss nå. Nå er det nok temaer å skrive om, så det blir vel flere leserbrev. Å sånn slingre nå dagan fram mot valget i 2021.

Wilhelm Strindberg