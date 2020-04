Beredskap og glemsel

Glemte de at enhver rett, også til frihet, følges av en like sterk plikt til hensyntagen av ulike slag?

Debatt

Vi smaker på ordet beredskap og kjenner en gammel speiderfornemmelse – Vær beredt! Det gir noen nostalgiske demringer langt bak i harddisken, et gammelt minne fra 1950-åra, og det smaker faktisk godt og føles trygt. Vi bør trekke det fram fra glemselen.

Ordet beredskap synes å ha fått ny mening i disse koronatider hvor vi må forvare oss mot en ytre felles og usynlig fiende. Selv med kald krig så har vi ikke siden krigen 1940-1945 hatt følelsen av en slags krigssituasjon. Det får oss til å tenke – hvem står på vakt ved varden i natt?

Ordet beredskap er også knyttet til «Føre-var» prinsippet som fikk sin plass i det norske språket særlig etter at FNs kommisjon for «Miljø og utvikling», ledet av Gro Harlem Brundtland, kom i 1989. Det er et prinsipp en kan føle er blitt sterkt devaluert med alle slags etterfølgende liberalistiske frislepp mht bruk av naturressurser og arealer på land og sjø.

Fregatten Helge Ingstad, som ikke tålte en skipskollisjon i Hjeltefjorden 2018 og fikk oss til å stusse over dårlig forvarsmateriell og forsvarsevne, kostet rundt 3,78 milliarder kroner (ifølge VG), skipet er tapt og ikke forsikret da Staten er selvassurandør. En dårlig investering? Neppe samlet sett. Nå har rundt 400 milliarder kroner gått med i koronakrigen, omregnet i fregatter til en ca 100 stykker. Tap må en regne med i krig.

Kostnadene med alle typer krig er avhengig av hva slags beredskap som er bygd opp over tid, hvordan den er organisert og hvilken kompetanse som samtidig er bygd opp til å gjennomføre de nødvendige tiltak. Beredskap på flere felt kan imidlertid synes som å ha vært regnet som økonomisk ulønnsomt i lengre tid. Blårussen har hatt for mye innflytelse for lenge vil noen kunne si. Privatisering av beredskap lyder umusikalsk i mine ører.

Institusjoner og fysiske anlegg er avviklet, umoderne og ulønnsomme for politikere og økonomer med korte tidsperspektiv. Hvor rett var nå det?

Vi opplever nå innskrenket frihet til bevegelse i et fritt land - med isolat, karantene, besøksforbud og reiseforbud. En frihet som i 75 år ikke har vært truet og har blitt en selvfølgelighet. Kanskje er det bare bra for noen og enhver å oppleve dette nå? Sist gang vi hadde reiserestriksjoner var i 1973 under oljekrisen. Alle i min generasjon husker at selv kongen tok trikken. Et kraftfullt symbol på solidaritet med folket. Lærte vi noe av det?

Noen ser på frihet som en personlig ting, en rett, størst mulig frihet for den enkelte på bekostning av alt og alle andre. Glemte de at enhver rett, også til frihet, følges av en like sterk plikt til hensyntagen av ulike slag?

Vi har alle en plass i felleskapet, vårt demokrati. Når det trues på et eller annet vis må våre moralske plikter tennes. Noe må gis/ofres. Friheten har sin pris.

I tider som kommer må alle politikkområder gjennomgå en total beredskapsvurdering og nye grep tas for helseberedskap, miljøberedskap, matberedskap, forsvarsberedskap, ordensberedskap, sivilberedskap mfl uansett lønnsomt eller ikke. Hvis ikke har vi ikke lært denne gangen heller!

Vær beredt!

Vega 11.04 2020

Jon Suul