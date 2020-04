Kan koronabølgen føre noe godt med seg?

Debatt

Norsk medisinaldepot, et beredskapslager for medisin, ble opprettet av Stortinget i 1953, 8 år etter krigen og med erfaringer fra krigen. Det ble ikke opprettet for å tjene penger, men for å tjene folket, en tradisjon vi kjenner godt fra nasjonsbyggingen – det gjaldt også NSB, Postverket, Televerket m.f.l – alt som har fått rare navn nå. I 2001 ble det offentlige Norsk medisinaldepot besluttet solgt ut til private investorer, investorer som selvsagt vil tjene penger. Dette tør ha gått folk flest hus forbi. Hva slags villet beredskapspolitikk var det?

Da jeg var barn og begynte på folkeskolen i 1955 lærte vi at landet hadde beredskapslagere av korn for lengre tid og tilfluktsrom i beredskap i tilfelle ny krig. Det var beredskap for folket. Nå er kornlagrene borte, de lønte seg ikke! Og likeså tilfluktsrommene. Ulønnsomme ifølge endimensjonale økonomer. Ut fra hvilket beredskapsperspektiv ble de ulønnsomme?

På samme tid lærte vi at selvforsyningsgraden mht matvarer var over 80 % om jeg ikke husker feil. Uansett, nå er den 49 %. Men vi kan jo kjøpe alt utenfra! Fine greier. Ja, men hvor lenge? Hva slags villet beredskapspolitikk er det? Kan hende utlandet etter hvert vil trenge å beholde mye mer av sin matvareproduksjon selv? Det kan også komme til å gjelde medisin.

Koronabølgen velter over oss som om det er noe helt nytt. Det er 100 år siden Spanskesyken som tok 15.000 liv her i landet og flere enn de som døde under første verdenskrig på verdensbasis (over 50 millioner), og det har vært flere runder senere. Jeg husker Asiasyken på slutten av 1950-tallet og senere svineinfluensa, fugleinfluensa og flaggermusinfluensa. Og nå korona som kan spores tilbake til et sjeldent og utrydningstruet dyr, en pandolin, et skjelldyr som fanges ulovlig og importeres illegalt og spises gladeligen av kinesere. Hva blir det neste, ja, for det neste kommer selvfølgelig en dag. Igjen ventelig som julekvelden på kjerringa. Om man ikke har bygd opp beredskap.

Noen tror at vi ikke kommer til å oppleve krig igjen her i landet. Det eneste som er sikkert i 1000-årsperspektivet er runder med pest og krig. Mennesket synes ikke å være bedre utrustet åndelig nå enn før. Det ser i grunnen ut til at ingen generasjon lærer stort av de som ligger bak. For 80 år siden på dagen 9.april 1940 var ikke landet forberedt og hadde ingen beredskap, vi hadde ikke lært av historien. Vi slapp unna første verdenskrig 1914-1918, og det ble heldigvis ikke noen krig med svenskene i 1905. Vi må tilbake over 200 år til Napoleonskrigene og 1814 for å finne krig der landet var direkte involvert og blokkert. Ibsens Terje Vigen rodde etter korn til Danmark. Han ble tatt av engelskmennene og satt i prisonen. Fra Skille/Tilrem seilte de i ly av land og mørke til Murmansk for rug. Det gikk godt.

Det er ikke det at fagfolkene innen de ulike fag (forsvar, helse, miljø, landbruk mv) og på de ulike plan ikke sier ifra. Det er politikere på alle plan som ikke uten videre hører på fagfolkene. Mange av dem vet best selv, og jo enklere bakgrunn jo mer sikker er de. Fagfolkenes kunnskaper passer ikke inn i alle politikernes verdensbilde og selvbilde. Fagkunnskap er et heft for mange av dem. Dette er et problem for demokratiet og for utvelgelsen av de blant oss som er egnet til vervet.

I koronakrisetiden erfarer vi imidlertid at rikspolitikerne faktisk lytter til fagfolkene i helsesektoren, og vi takker for det! Kanskje vil det lede til at rikspolitikerne blir mer lyttende til faginstitusjonene og mer ydmyk til fagkunnskaper generelt?

Vega 9.april 2020

Jon Suul