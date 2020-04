Karantenetid og fastetid

Debatt

Dei siste førti dagane før påske blir kalt "faste". I dag er det vel berre konfirmantane og nokre få til som veit det. Å faste er stort sett borte i både teori og praksis i Norge. Eit anna ord har fått ny aktualitet; "karantene". Det interessante er at "karantene" betyr førti, eller omtrent førti dagar. Altså ein periode like lang som kyrkja si fastetid. Fastetida var i utgangspunktet ei tid der ein skulle tenke over livet sitt, gjere bot for det som ikkje var som det skulle, og så la påskebodskapen gje håp, optimisme og energi til livet vidare.

I år har koronapandemien gitt oss eit skremmeskot som ingen svovelpredikant kunne gjort betre. Ikkje minst i den rike delen av verda, der vi tar for gitt at vi skal ha kontroll over eige liv og helse, har pandemien skremt oss alvorleg. Talet på døde er, i alle fall så langt, ikkje særleg høgt hos oss. Men heile samfunnet har stoppa opp på ein måte som vi ikkje har opplevd sidan krigstida. Vi har vore vant med at utviklinga har gått framover og oppover. Det bibelske bildet med Babels tårn har av og til dukka opp i tankane mine. Spesielt når enkelte har hevda at med avansert bioteknologi og medisin, så kan vi menneske leve "evig" på jorda. Hundre og femti, kanskje to hundre år. Babels tårn vart øydelagt. Mennesket kasta bort kreftene sine på å bygge seg opp i himmelen. Vi skulle bruke kreftene til å bygge gode samfunn. Hus, ikkje himmelhøge tårn.

Det vi ser i dag, når krisa har ramma oss, er at alle gode krefter prøver kjempe mot ein felles fiende for å nå eit felles mål. No bygger menneska hus, ikkje tårn. Det er fantastisk, og det gjev håp. Håp om at vi skal overvinne koronapandemien, men også håp om nye spor for samarbeid og sameksistens på tvers av gamle skillelinjer.

Kanhende har vi utan å vere klar over det, brukt dei førti dagane, fastetida, eller karantenetida, til å tenke over livet vårt. Eg håpar og trur at vi er litt klokare i dag enn vi var da det heile begynte. Ønsket om eingong å kunne leve normalt har vi nok alle, men tenk om det normale kunne bli noko betre enn det som var normalt for førti dagar sidan!

Even Borch