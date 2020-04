La aldersheimen leve

Debatt

Under den verdenomspennende corona-katastrofen vi nå opplever er det lite hjelp i å holde seg selv trøstende i hånda og håpe på det beste. Som ufrivillig medlem i risikogruppa og med eldrebølgen skvalpende til ankelhøyde helper det lite med mulig rett blodtype, en fjerdedels finsk avstamning samt det faktum at farmor overlevde spanskesyken. Dertil er nettavisens skildringer for skremmende. I barndommen fryktet jeg atomkrig og det å bli foreldreløs. Dette vi nå øyner er en annen slags krig. Heldigvis slapp foreldrene mine unna den.

Selvfølgelig, det er godt å være norsk, for ikke å si nordnorsk, nå og bo i Brønnøy.

Det var likevel med uro jeg leste i BA nylig at det kunne bli aktuelt å selge den gamle aldersheimen i Hommelstø inne 2020, selv om renovering med tanke på bosted for eldre var både mulig og kostnadbesparende. Da kjentes det naturlig å lufte frustrasjonen ovenfor Rødts Marianne som med lang erfaring i helsesektoren har solid innsikt i problemstillingene knyttet til eldreomsorgen. Gudsjelov har hun kommet med en interpellasjon i sakens anledning, og hun må bli lyttet til.

Under videre behandling håper jeg virkelig at resten av politikerne i kommunestyret innser fordelen med å imøtekomme et skrikende behov ved redusert pengebruk samtidig som flere aktører i et mulig knestående næringsliv vil sysselsettes av prosjektet.

Det nære naboskapet til boligene rundt tunet som stort sett er befolket av eldre mennesker vil virke trygt også for disse med en slik løsning. Helt siden opprettelsen av omsorgsenteret bak Coop-bygget har det vært spekulasjoner om hva som ville skje med gammelbygget. Det var lettvint før å arrangere felles trivsels-tiltak for de som holdt til på heimen og i boligene rundt, eksempelvis rømmegrøtfest ved jonsoktider. Nå vet jeg jo at tradisjoner også holdes i hevd ved det nye omsorgsenteret, men det er så rart med det. En kort avstand kan for noen bli for lang. Det ble mer stille på tunet der oppe etter flyttesjauen våren 2017.

Aldersheimen har en lang historie. Den eldste delen ble oppført i 1959 med påbygg av ny fløy i 1979. En prosess som pågikk helt fra 1940-tallet i regi av aldersforeninger i bygda sikret finansiering og drift. Til og med utflyttede sambygdinger i Amerika var bidragsytere. Min gamle folkeskolelærerinne og nabo Gudrun Flatmo framheves som svært sentral i etableringen av et sårt tiltrengt og tidsmessig botilbud for de gamle. Først i 1981 overtok kommunen.

I årboka «Fra fjord til fjell» (Velfjord historielag 1997) finnes en interessant artikkel om aldresheimen i Velfjord. Den anbefales.

Da omsorgsenteret skulle oppføres var det krefter i sving som ivret for å bygge ut aldersheimen i stedet. Slik ble det ikke.Men ved å «gjenbruke» aldersheimen får man også som en bonus gjenerobret den flotte utsikten fra tomta.

Selv har jeg ingen helsefaglig utdanning, men kan se tilbake på ganske mye tid tilbragt innom veggene på institusjoner som pårørende og venn. Noen ganger har jeg tenkt at politikerne skulle ha fulgt arbeidsdagene på slike steder over et tidsrom. Ikke bare stukket innom for kaffe, bløtkake og en prat med de friskeste beboerne.

Så, politikere, bruk det sunne folkevettet og gå inn for fortsatt bruk av aldersheimen utbygd i kommunal regi.

Ettersom alderen siger på kan ingen av oss ha noen sikker garanti for helsetilstanden, særlig ikke som situasjonen er nå. Da vil det være betryggende om ventelisten for egnet botilbud ikke er for lang. Forresten er det verdt å nevne at fler personer fra ytre strøk (utenfor Gåsheia) har gitt uttrykk for å trives veldig godt ved tildelt plass i Hommelstø.

Elin Sveli