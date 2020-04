Presisering

Debatt

Jeg vil presisere at brevet som er skrevet til kommunestyret ikke har noe med å gjøre, om vi tillitsvalgte i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleieforening er for eller imot ei sammenslåing av de to områdene innen helsesektoren i Brønnøy kommune.

Det vi reagerer på er at rådmannen har satt hovedavtalen til side i denne saken, og tatt beslutning om sammenslåing uten at dette har vært drøftet med de tillitsvalgte. Vi reagerer også sterkt på rådmannens negative omtale og kritikk av kommunalt ansatte som er framkommet i Brønnøysunds avis. Kommunestyret er formelt arbeidsgiver for alle kommunalt ansatte, og derfor mener vi det er både riktig og nødvendig at kommunestyret tar opp brevet fra oss tillitsvalgte til behandling i førstkommende kommunestyremøte mandag 6. april.

Merethe Paulsen Blomstervik