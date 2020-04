Debatt

Omdømme... Elsker historie. Lokal også. Meldte meg inn i historielaget da jeg var 8.

Men man bygger ikke omdømme med å lage pamfletter om "hine haarde dage". Kommunen er den største arbeidsgiveren her på bjerget, og har mange fantastiske ansatte. Ansatte som går langt over sitt mandat. Folk som tar jobbtelefon hjem, så det finnes en livslinje. Folk som tar seg tid til å svare frustrerte foreldre, årevis etter at ungdomstjenesten ble nedlagt, fordi kommunen stenger 15.30. Folk som tar ut feriedager for å skaffe seg selv faglig påfyll. Folk som sier "javel", og biter i seg sin yrkesstolthet, fordi folk utenfra truer. De ansatte har båret kommunen på ryggen, før under, og etter Robek. Mindre midler, mindre ansatte. Samme forventninger. Når en utfordring oppstår, er tilbakemeldingen; "jammen, budsjettet".

Mye gode folk jobber på ROP. Folk som gjør mye med det lille de har. Å jobbe med folk i en økonomisk devestert kommune er som bestille suppe og få med en gaffel. Når du påpeker at det ikke er lett å spise med gaffel, får man beskjed om at det er jo "en meningsfull og fin gaffel" man har fått. Når rådmannen snakker om ukultur og skjærer gjennom, må jeg spørre meg hvem han har snakket med. Hvem sine holdninger som drypper gjennom. Folk på gulvet gjør en glimrende jobb med gaffelen de har blitt utlevert. Hvilken kultur er det lengre oppe når ansatte blir hengt ut slik?

Kanskje vi nede skal tydeliggjøre hvilke utfordringer vi har. Hvor lite støtte vi får når vi angripes utenfra, og nå innenfra. Etter mange år får vi en personalsjef i kjøtt og blod. Skal vi benytte oss mere av denne? Verneombud? Fagforening? Vi har deltatt i dugnaden for å holde i kommunen i gang, og tatt til takke, for vi bryr oss. Det er hva vi gjør i en blanding av yrkesstolthet og omtanke. Hadde vært koselig med omtanke for oss.

Da jeg flyttet hjem sa folk at det måtte være godt for barna å komme ut av Oslo. Jeg parerte med at jeg savnet Norges største barnehage med 450 barn. Gud, det har blitt bedre, men foreldre måtte si ifra på verste vis kommunen vet; gå i avisen. Responsen var; det er ikke sant/det har vi ikke hørt/Det viste vi ikke. Er dette et nytt tilfelle av selvpålagt uvitenhet? Er det ledelsen som blottlegger ukultur med å håndtere ting slik, eller er man stokke døv for signalene nedenfra? Når jeg snakker med ROP-ansatte, er det et genuint ønske om å hjelpe, men lite å jobbe med. Arbeidsmiljøloven og yrkesetiske retningslinjer radbrekkes nå i all offentlighet. Fint for omdømmet?

Når vi kommer ut av koronaenvil mye være endret. Skilsmisser, tapte arbeidsplasser, babyboom og kanskje barn traumatisert av å være isolert i et usunt miljø. Alle i kommunen har på ett eller annet vis noe å gjøre med helse og oppvekst. De må prioriteres etter unntakstilstanden. Kanskje vi som jobber med det skal la oss inspirere av integriteten vist på ROP, og si fra slik at det høres. Ansatte har gjort en fantastisk dugnad i smale økonomiske tider, for vi jobber ikke med folk for lønnas skyld. Vi gjør det vi kan med det vi får. Ansatte trenger ikke denne "kjærlighetserklæringen".

Hans Fredrik Strand

Brønnøy Rødt

