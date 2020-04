Rådmannens trepartssamarbeid

Debatt

Som politiker og medlem av administrasjonsutvalget er jeg mildt sagt sjokkert over situasjonen i Brønnøy nå.

Mens vårt storting står sammen både politisk med arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, setter rådmannen den norske modellen til side.

At man som politiker skal lese om omorganisering som er besluttet uten at tillitsvalgte og politikere er med i prosessen, er for meg underlig.

Møtet som skulle vært den 23. mars i administrasjonsutvalget ble avlyst, og i ettertid leser vi om hva som har skjedd. Denne prosessen skulle vært drøftet med tillitsvalgte og videre i administrasjonsutvalget før formannskapet. Ingen av disse tingene er gjort.

Her har man hoppet bukk over prosesser og skapt uro blant ansatte, ledere, det politiske miljøet og hele befolkningen. Dette trenger ingen i disse tider.

Vi er helt i starten i koronakrisen i Brønnøy, med nesten ingen smittet, det er for meg bekymringsverdig hvordan situasjonen skal bli om dette tar av her. Rådmann må skjønne at et godt samarbeid med sine ledere og ansatte er noe han må ha både nå og i ettertid.

Jeg frykter også at det er brukene som blir den tapende part i denne uroen.

Vi kommer også til en prosess i ettertid når denne krisen er over, vi vet enda ikke konsekvensene for kommunen og næringsliv. Hva kan vi forvente da?

Det er viktig å huske at vårt samfunn er bygd på trepartssamarbeid og det vil bli like viktig i ettertid.

Jeg håper og forventer at rådmann nå ser hva dette har ført til og at kommunen ikke trenger eller fortjener dette.

Ann Kristin Sletvold

