Kjære innbyggere på Sør-Helgeland

Debatt

Vi ordførere på Sør-Helgeland vil takke for den flotte innsatsen hele befolkningen bidrar med. For å minimalisere spredningen av koronaviruset lever vi alle med strenge tiltak, strengere enn hva de fleste hadde forutsett, men i denne vanskelige tiden står vi samlet i kampen for å slå ned viruset. Tiden vi lever i har ikke rom for «oss» og «de» - vi står samlet som lokalsamfunn, som nasjon, vi hegner om de sårbare i samfunnet, og vi bidrar på ulike vis for å sikre at landet vårt, og verden, kommer seg gjennom en krevende tid.

Vi sender varme tanker og takksigelser til helsepersonell som hjelper andre – til tross for risikoen de utsetter seg for, til renholdere som jobber iherdig for å hindre smitte rundt oss der vi ferdes, til butikkmedarbeider som trosser smittefare og gir oss god service når vi handler. Til bønder, fiskere og ansatte i oppdrettsnæringen som står på og sørger for mat til butikkene, og at samfunnet da skal ha tilgang på ferske råvarer. Stor takk til yrkessjåfører som kjører landet rundt for å frakte varer vi trenger, og til produksjonsarbeidere som står på døgnet rundt for å levere. En stor takk til alle som bidrar til en sikker og god beredskap, til ansatte i alle våre kunnskapsinstitusjoner som har funnet gode løsninger for å sikre at barn, unge og studenter fortsatt får påfyll av kunnskap og aktivitet. Videre takker vi alle ansatte rundt omkring i kommunene, fylkeskommunen og hos Fylkesmannen som jobber frem løsninger som skal være til det beste for oss alle – dere legger alle ned en stor og viktig innsats. Mange av dere kan oppleve å bli omplassert på kort tid, men vi ser overalt stor fleksibilitet og stå-på-vilje. Dere er alle med på å bidra til at vi skal klare «å stå han av».

Enkelte mennesker har fått føle ekstra hardt på konsekvensene av koronaviruset; noen har mistet sine kjære, noen er avstengt fra nærkontakt, og andre igjen sitter uten jobb og inntekt - våre tanker og vår medfølelse går til dere alle. Mange kjenner på usikkerhet, er redd for hva fremtiden vil bringe – det er en følelse vi også står sammen om. Én sak er sikker - vi skal gjøre vårt aller beste for at tiden etter koronaviruset igjen blir fylt med optimisme og aktivitet.

Vi vil også rette en stor takk til innbyggerne som er flinke å følge de råd og retningslinjer som vi må forholde oss til i vår nye hverdag – fortsett med det. Vi går snart inn i påsken – en høytid som for mange betyr utfart til hytte, fjellturer, båtliv og etterlengtet tid med familien. Det blir en annerledes påske i år, men hvis vi alle følger regler og tiltak fra sentralt og lokalt hold kommer hverdagen slik vi kjenner den raskere tilbake. Igjen, hjertelig tusen takk alle sammen. Vi er stolte av dere alle.

Eilif Trælnes

Brønnøy

Britt Helstad

Bindal

Hans Gunnar Holand

Sømna

Andre Møller

Vega

Torhild Haugann

Vevelstad