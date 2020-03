Vedrørende rådmannens uttalelser i formannskap

Debatt

Kritikken som er kommet frem i Brønnøysunds Avis fra rådmannen er ubegrunnet og stygg. Fagforbundet ønsker i utgangspunktet prosesser internt, men når rådmannen fører en slik arbeidsgiverpolitikk for åpen scene kan det ikke få stå uimotsagt.

Ansatte i Rop-tjenesten er ikke kjent med eller blitt fremlagt hvilke lovpålagte plikter kommunes rus- og psykiskhelsetjeneste (Rop) ikke har oppfylt. Derimot har de meldt bekymring gjentatte ganger knyttet til felles brukere som innehar en diagnose som tjenesten arbeider med. Bekymringen har gått ut på at felles brukere i Brønnøy ikke får nødvendige helse- og omsorgstjenester. Utfordringene har ikke vært knyttet til Rop, men til tilhørende samarbeidende tjenester intern i kommunen.

Brukerne i denne tjenesten har kompleks problematikk som ikke løses av én tjeneste alene, det krever koordinering, tverrfaglighet og samtidige tjenester. Kommunen har et sørge for-ansvar jamfør helse- og omsorgstjenesteloven, som gir alle lik rett til helsehjelp. Loven er diagnoseuavhengig utformet. Det er gjentatte ganger presisert at personer med rusmiddelavhengighet eller psykisk lidelse på lik linje med alle andre personer har rett til alle typer tjenester som kommunen kan tilby via sin helse- og omsorgstjeneste.

Rop-tjenesten er ingen sær-omsorgstjeneste. Dette presiseres også i nasjonale retningslinjer og veiledere, der hovedregel vil være at disse gruppene skal ha lik tilgang til ordinære helse- og omsorgstjenester, som alle andre pasienter og brukere i kommunen. Rop-tjenesten har kjempet for en slik praksis. Slik at man sammen kan gi best mulig hjelp samtidig. Dermed blir kritikken knyttet til at brukere ikke har fått tilstrekkelig oppfølging og tjenester riktig, men den er knyttet opp mot feil tjeneste.

Når det gjelder manglende og fraværende ledelse er dette noe rådmannen burde tatt opp internt før det legges frem for formannskapet. Dette er en ledelses for Fagforbundet mener strider med relasjonsledelse som kommunen leder ut fra.

Hva mener rådmannen med å orientere formannskapet om at medarbeidere i full stilling har utvist mindre arbeidsinnsats? Ledelsen i tjenesten kan ikke overfor oss bekrefte at de er kjent med slike forhold. Dette er heller ikke noe rådmannen har tatt opp tidligere. Vi har fått tilbakemelding om at ansatte i Rop--tjenesten har stått på, langt ut over hva som kreves, jobbet dag og natt og har et særlig fokus på brukeren. Vært endringsvillig, og på tross av få ressurser gitt et tilbud til alle innbyggere i Brønnøy, fra de mest alvorlig syke til de med mindre og moderat problematikk. Det er svært kritikkverdig av rådmannen å gå ut slik uten interne prosesser og informasjon i forkant.

Når det kommer til avspasering, er det klare regler på dette. All avspasering klareres med ledelse og tilpasses driften.

Pasienter er ivaretatt med minst kompetanse. Det er en påstand, kan dette dokumenteres? Rop-tjenesten er en tverrfaglig tjeneste og har ansatte med ulike bakgrunn både når det gjelder realkompetanse og formalkompetanse.

Vedrørende rådmannens utsagn «ROP-tjenesten har hatt utfordringer helt siden den ble opprettet i 2015» er det historieløst og viser til hvor lite kjennskap øverste leder har til sine tjenester. Rop-tjenesten har bestått i snart 25-år. Utfordringer siden 2015 har vært knyttet til det som tidligere er nevnt omkring tverrfaglige og samtidige tjenester, og da særlig behovet for praktisk bistand i heimen, og sekundær ADL (Activities of Daily Living) altså dagliglivets aktiviteter.

Det har hele tiden vært klart at det er uhensiktsmessig å kjøre doble strukturer i kommunen med tanke på kommunestørrelse, å ha Rop-tjenesten som en særomsorgstjeneste for brukergruppen. Med doble strukturer menes det er to turnustjenester med hjemmebasert funksjoner, miljøterapi og døgnbemannet tjenester. Argumentene har og vil hele tiden være knyttet til hva som er faglig forsvarlig for brukerne og de behovene de måtte ha.

Kommunen kan fritt velge hvordan de ønsker å organisere tjenestene sine. Brønnøy kommune har så langt (inntil nylig), valgt å ha én hjemmetjeneste som skal bistå pasienter uavhengig av diagnoser hjemmebasert omsorg, praktisk bistand og hjelp i hjemmet etter behov. Når spørsmålet har kommet opp har ingen rådmenn tidligere ment at Rop-tjenesten skal omstruktureres for å tilpasses en begrenset liten brukergruppe, siden vi har tjenester på tvers som skal ivareta alle innbyggere i kommunen, om det gjelder behandlende eller forebyggende arbeid.

Fagforbundet er gjort kjent med at det er meldt bekymring over lang tid til rådmannen overfor hjemmebasert og helse som ikke har gitt nødvendige tjenester for felles brukere. Rådmannen har hatt denne saken på bordet lenge, og kritikk som har vært rettet mot samarbeidende tjenester blir nå brukt mot Rop-tjenesten. Man vet jo alle at kompleks problematikk løses ikke av en tjeneste alene.

De ansatte i Rop-tjenesten fortjener ikke den kritikken rådmannen kommer med. Det er dyktige fagfolk som kjenner brukerne sine godt og strekker seg langt. I en tid vi trenger alle ansatte og det er behov for samhold og engasjement kan dette bli ødeleggende for både brukere og ansatte.

Som Fagforbundet tidligere har sagt, våre medlemmer og ansatte i Brønnøy kommune fortjener en bedre ledelse enn dette.

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad

Olav Idar Laukvik

Leder

Fellesorganisasjonen ber rådmannen stoppe omorganisering Nok et fagforbund er kritisk til helse-omorganiseringen.

Slutter som fagleder for ROP etter omorganisering: – Vi er overkjørt Kim-André Mørk forstår ikke hvorfor det hastet sånn med å slå sammen områder i Brønnøy kommune.