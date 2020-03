Vi er bekymret for de rusavhengige nå

Debatt

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) reagerer på den pågående kommunale sammenslåingen av pleie, helse, velferd og omsorg. Vi spør oss om de som har fattet beslutningen om dette har tenkt over hvem det kommer til å gå utover. Er det sett på konsekvenser, og er ansatte og brukerrepresentanter tatt med i avgjørelsen? I slike prosesser er det viktig at de som kjenner brukerne og tjenestene best blir godt inkludert.

De rusavhengige er nå under Covid-19 epidemien allment anerkjent som en utsatt gruppe. Mens grensene stenges i Europa, og markedene «tørker inn», vil en ujevn tilførsel av rusmidler med varierende kvalitet kunne føre til desperasjon, vold og fare for komplikasjoner for enkelte. Flere steder i landet reduseres eller stenges kommunale tilbud og tiltak i spesialisthelsetjenesten. Ved akutt mangel på medisinskfaglig personell vil dette kunne forverres.

Som representant for rusavhengige ser jeg store utfordringer med en sammenslåing av tjenesteområder nå. Rusavhengige sliter fra før av. Som de fleste vet trenger de relasjoner, trygghet og stabilitet. Sammenslåingen rokker ved den tryggheten brukergruppen vår trenger.

Nå som pandemiens første bølge trolig ankommer landet snart, har gruppen vår et stort behov for de tiltakene som allerede finnes i kommunen. Vi kan ikke risikere at tjenester raseres.

Ut fra vår kjennskap har sammenslåingen resultert i faglig leder i ROP-tjenesten har sagt opp. Dette gjør at vi blir alvorlig bekymret for situasjonen.

Vi trenger noen som ser brukerne.

Etter samtaler med brukere og pårørende som er fortvilt over situasjon, så ønsker jeg at rådmann og ordfører revurderer denne sammenslåingen.

Ija Nilsen

Frivillig brukerrepresentant for RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

